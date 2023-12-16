https://ria.ru/20231216/prazdnik-1916194687.html
В Москве 39 парков украсили к Новому году
В Москве 39 парков украсили к Новому году - РИА Новости, 16.12.2023
В Москве 39 парков украсили к Новому году
Четыре десятка столичных парков украсили к Новому году, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:18
2023-12-16T14:18
2023-12-16T15:25
хорошие новости
общество
москва
сергей собянин
российская империя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916195250_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_03bc661e11036ba5770b9f98e8080bab.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четыре десятка столичных парков украсили к Новому году, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "К Новому году украсили 39 московских парков. Вся эта красота будет радовать горожан до февраля", — написал он. По словам Собянина, в этом году Парк Горького отличается "атмосферной иллюминацией", а музей-заповедник "Царицыно" украшен инсталляцией в духе Российской империи.
https://ria.ru/20231213/elka-1915509745.html
москва
российская империя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916195250_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_e3411606314e9b826d9e88cb772a8f49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, российская империя
Хорошие новости, Общество, Москва, Сергей Собянин, Российская империя
В Москве 39 парков украсили к Новому году
Собянин: в Москве 39 парков празднично украсили к Новому году