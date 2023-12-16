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В Москве 39 парков украсили к Новому году - РИА Новости, 16.12.2023
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14:18 16.12.2023 (обновлено: 15:25 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/prazdnik-1916194687.html
В Москве 39 парков украсили к Новому году
В Москве 39 парков украсили к Новому году - РИА Новости, 16.12.2023
В Москве 39 парков украсили к Новому году
Четыре десятка столичных парков украсили к Новому году, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:18
2023-12-16T15:25
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четыре десятка столичных парков украсили к Новому году, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "К Новому году украсили 39 московских парков. Вся эта красота будет радовать горожан до февраля", — написал он. По словам Собянина, в этом году Парк Горького отличается "атмосферной иллюминацией", а музей-заповедник "Царицыно" украшен инсталляцией в духе Российской империи.
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общество, москва, сергей собянин, российская империя
Хорошие новости, Общество, Москва, Сергей Собянин, Российская империя
В Москве 39 парков украсили к Новому году

Собянин: в Москве 39 парков празднично украсили к Новому году

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыМосква в преддверии Нового года
Москва в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Москва в преддверии Нового года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четыре десятка столичных парков украсили к Новому году, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"К Новому году украсили 39 московских парков. Вся эта красота будет радовать горожан до февраля", — написал он.
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва в преддверии Нового года

Москва в предверии Нового года

Москва в преддверии Нового года

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
1 из 3
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва в преддверии Нового года

Москва в предверии Нового года

Москва в преддверии Нового года

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
2 из 3
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва в преддверии Нового года

Москва в предверии Нового года

Москва в преддверии Нового года

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
3 из 3

Москва в преддверии Нового года

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
1 из 3

Москва в преддверии Нового года

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
2 из 3

Москва в преддверии Нового года

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
3 из 3
По словам Собянина, в этом году Парк Горького отличается "атмосферной иллюминацией", а музей-заповедник "Царицыно" украшен инсталляцией в духе Российской империи.
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