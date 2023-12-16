https://ria.ru/20231216/prazdnik-1916194687.html

В Москве 39 парков украсили к Новому году

В Москве 39 парков украсили к Новому году - РИА Новости, 16.12.2023

В Москве 39 парков украсили к Новому году

Четыре десятка столичных парков украсили к Новому году, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:18

2023-12-16T14:18

2023-12-16T15:25

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Четыре десятка столичных парков украсили к Новому году, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "К Новому году украсили 39 московских парков. Вся эта красота будет радовать горожан до февраля", — написал он. По словам Собянина, в этом году Парк Горького отличается "атмосферной иллюминацией", а музей-заповедник "Царицыно" украшен инсталляцией в духе Российской империи.

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общество, москва, сергей собянин, российская империя