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В Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе после взрывов
В Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе после взрывов - РИА Новости, 16.12.2023
В Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе после взрывов
В Синельниковском районе Днепропетровской области из-за взрывов загорелся склад, сообщил в Telegram-канале председатель регионального совета Николай Лукашук. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:37
2023-12-16T09:37
2023-12-16T10:03
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Синельниковском районе Днепропетровской области из-за взрывов загорелся склад, сообщил в Telegram-канале председатель регионального совета Николай Лукашук. По его словам, "в складском здании произошел пожар", который вскоре потушили спасатели.Как пишут украинские СМИ, минувшей ночью взрывы гремели в Киеве и Киевской области, в Чернигове, а также в Черкасской области.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, николай лукашук, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Николай Лукашук, Украина
В Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе после взрывов
Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на складе после ночных взрывов