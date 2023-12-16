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В Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе после взрывов

В Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе после взрывов - РИА Новости, 16.12.2023

В Днепропетровской области вспыхнул пожар на складе после взрывов

В Синельниковском районе Днепропетровской области из-за взрывов загорелся склад, сообщил в Telegram-канале председатель регионального совета Николай Лукашук. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T09:37

2023-12-16T09:37

2023-12-16T10:03

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Синельниковском районе Днепропетровской области из-за взрывов загорелся склад, сообщил в Telegram-канале председатель регионального совета Николай Лукашук. По его словам, "в складском здании произошел пожар", который вскоре потушили спасатели.Как пишут украинские СМИ, минувшей ночью взрывы гремели в Киеве и Киевской области, в Чернигове, а также в Черкасской области.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231215/povrezhdenie-1915982604.html

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в мире, днепропетровская область, николай лукашук, украина