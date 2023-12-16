На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины
Myśl Polska: украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские беженцы привезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
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"Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре. Это для нас особенно опасно, потому что украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным настроем", — заявил Пяста.
Он добавил, что нацистские настроения со стороны украинцев нужно не только терпеть, но и бороться с ними.
Кроме того, согласно данным Главного статистического управления, в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больных сифилисом. Это, по словам автора, связано с нежеланием "проверять толпы людей", пересекающих границу республики.
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что украинские беженцы и отправленные на лечение военные завозят в Европу устойчивые к антибиотикам инфекции.
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