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На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины

На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины - РИА Новости, 16.12.2023

На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины

Украинские беженцы привезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T01:40

2023-12-16T01:40

2023-12-16T11:00

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские беженцы привезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста."Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре. Это для нас особенно опасно, потому что украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным настроем", — заявил Пяста.Он добавил, что нацистские настроения со стороны украинцев нужно не только терпеть, но и бороться с ними.Кроме того, согласно данным Главного статистического управления, в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больных сифилисом. Это, по словам автора, связано с нежеланием "проверять толпы людей", пересекающих границу республики.Ранее британская газета Financial Times сообщала, что украинские беженцы и отправленные на лечение военные завозят в Европу устойчивые к антибиотикам инфекции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231215/polsha-1916101543.html

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в мире, польша, украина, европа, степан бандера