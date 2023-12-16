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На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины - РИА Новости, 16.12.2023
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01:40 16.12.2023 (обновлено: 11:00 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/polsha-1916141899.html
На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины
На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины - РИА Новости, 16.12.2023
На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины
Украинские беженцы привезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T01:40
2023-12-16T11:00
в мире
польша
украина
европа
степан бандера
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские беженцы привезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста."Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре. Это для нас особенно опасно, потому что украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным настроем", — заявил Пяста.Он добавил, что нацистские настроения со стороны украинцев нужно не только терпеть, но и бороться с ними.Кроме того, согласно данным Главного статистического управления, в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больных сифилисом. Это, по словам автора, связано с нежеланием "проверять толпы людей", пересекающих границу республики.Ранее британская газета Financial Times сообщала, что украинские беженцы и отправленные на лечение военные завозят в Европу устойчивые к антибиотикам инфекции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231215/polsha-1916101543.html
https://ria.ru/20231212/chelovechnost-1915317018.html
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в мире, польша, украина, европа, степан бандера
В мире, Польша, Украина, Европа, Степан Бандера
На Западе пожаловались на два "подарка" от Украины

Myśl Polska: украинцы принесли в Польшу нацизм и венерические болезни

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Украинские беженцы привезли в Польшу нацистскую идеологию и венерические болезни, пишет обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
«
"Серьезной проблемой может стать проникновение на территорию Польши представителей украинских неонацистских кругов. Крайние шовинисты — поклонники Степана Бандеры, возможно, представляют собой маргинальное явление, но они будут распространять свою преступную идеологию в украинской диаспоре. Это для нас особенно опасно, потому что украинский национализм отличается явным антипольским и конфронтационным настроем", — заявил Пяста.
Он добавил, что нацистские настроения со стороны украинцев нужно не только терпеть, но и бороться с ними.
Кроме того, согласно данным Главного статистического управления, в Польше к 2022 году количество ВИЧ-инфицированных увеличилось почти вдвое, а к 2023 году вдвое больше стало больных сифилисом. Это, по словам автора, связано с нежеланием "проверять толпы людей", пересекающих границу республики.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
"Скажем прямо". В Польше дерзко высказались о Путине
Вчера, 19:10
Ранее британская газета Financial Times сообщала, что украинские беженцы и отправленные на лечение военные завозят в Европу устойчивые к антибиотикам инфекции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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12 декабря, 14:38
 
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