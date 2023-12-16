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Российские бомбардировщики провели пятичасовой полет над Балтийским морем
Российские бомбардировщики провели пятичасовой полет над Балтийским морем - РИА Новости, 16.12.2023
Российские бомбардировщики провели пятичасовой полет над Балтийским морем
Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:03
2023-12-16T18:03
2023-12-16T19:12
россия
балтийское море
ту-22
су-30см
воздушно-космические силы россии
арктика
безопасность
ту-22м3
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Министерстве обороны. "Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", — говорится в заявлении.Уточняется, что он продолжался около пяти часов с истребительным сопровождением самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута их сопровождали и истребители иностранных государств, отметили в российском военном ведомстве. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20231202/istrebiteli-1913312888.html
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россия, балтийское море, ту-22, су-30см, воздушно-космические силы россии, арктика, безопасность, ту-22м3
Россия, Балтийское море, Ту-22, Су-30СМ, Воздушно-космические силы России, Арктика, Безопасность, Ту-22М3
Российские бомбардировщики провели пятичасовой полет над Балтийским морем
МО РФ: бомбардировщики Ту-22М3 провели пятичасовой полет над Балтийским морем