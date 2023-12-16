https://ria.ru/20231216/polet-1916222764.html

Российские бомбардировщики провели пятичасовой полет над Балтийским морем

Российские бомбардировщики провели пятичасовой полет над Балтийским морем - РИА Новости, 16.12.2023

Российские бомбардировщики провели пятичасовой полет над Балтийским морем

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Министерстве обороны. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T18:03

2023-12-16T18:03

2023-12-16T19:12

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ту-22

су-30см

воздушно-космические силы россии

арктика

безопасность

ту-22м3

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Министерстве обороны. "Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря", — говорится в заявлении.Уточняется, что он продолжался около пяти часов с истребительным сопровождением самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил. На отдельных этапах маршрута их сопровождали и истребители иностранных государств, отметили в российском военном ведомстве. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20231202/istrebiteli-1913312888.html

https://ria.ru/20231212/istrebitel-1915255092.html

россия

балтийское море

арктика

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россия, балтийское море, ту-22, су-30см, воздушно-космические силы россии, арктика, безопасность, ту-22м3