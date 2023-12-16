https://ria.ru/20231216/pogoda-1916197360.html

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в воскресенье

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в воскресенье - РИА Новости, 16.12.2023

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в воскресенье

Спасатели предупредили о снеге и ветре с порывами до 15 метров в секунду с утра воскресенья в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:37

2023-12-16T14:37

2023-12-16T14:37

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

снегопад в москве

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о снеге и ветре с порывами до 15 метров в секунду с утра воскресенья в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 09.00 до 16.00 17 декабря в Москве прогнозируются осадки (снег, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололед. Усиление ветра с порывами днем местами до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; парковаться вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снегопад в москве, общество