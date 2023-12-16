https://ria.ru/20231216/podarki-1916164135.html
Исследование назвало самые популярные подарки на Новый год в России
Исследование назвало самые популярные подарки на Новый год в России - РИА Новости, 16.12.2023
Исследование назвало самые популярные подарки на Новый год в России
Самыми популярными в этом году новогодними подарками в России могут стать предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:17
2023-12-16T10:17
2023-12-16T10:17
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838288400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eee4d1c4071cba3d178527b9cd8fd4f4.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Самыми популярными в этом году новогодними подарками в России могут стать предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза, говорится совместном исследовании аналитиков маркетплейса Ozon и МТС-банка, которое есть у РИА Новости. "С большой вероятностью россияне получат в качестве подарка на предстоящий праздник предметы гардероба, электронику или ювелирные украшения... Со второй половины ноября наблюдается повышенный спрос на товары сразу в нескольких категориях подарков - например, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, электроника, детские игрушки, а также товары для дома и детские подарочные наборы", - выяснили аналитики, изучив эти расходы и сравнив периоды с 15 ноября по 15 декабря текущего и прошлого годов. Так, по данным Ozon, в предновогодний период было продано в три раза больше ювелирных изделий, чем год назад. При этом большинство покупателей выбирают серьги, кольца и украшения на шею. Вдвое выросли продажи в категории "одежда и аксессуары", популярнее всего у покупателей сезонные аксессуары - шарфы, шапки, "снуды" ("бесконечные" шарфы), перчатки, термоноски. Также в два раза выросли покупки электроники, например, наушников, аудиотехники, телефонов, "умных" часов и аксессуаров к ним. "Среди детских подарков традиционно лидируют сладкие наборы. Их продажи выросли более чем в два раза. Лидерами стали наборы сладостей и "адвент-календари". Кроме сладостей популярны детские и развивающие книги, конструкторы", - также отметили аналитики. При этом, во всех этих категориях в МТС-банке также отметили рост продаж в перечисленных категориях подарков и средней суммы оплаты. При этом самый большой рост среднего платежа произошел в магазинах одежды – на 56%. Следом идут магазины электроники - рост на 34%, и ювелирные магазины - на 11%. В качестве подарков стали чаще покупать и фотооборудование и фототовары - их продажи увеличились на 19% и 17% соответственно, а средний платеж вырос на 20%, добавили в банке. Также за год вырос интерес к покупкам в магазинах подарков и сувениров - они выросли на 18%, а вот средний платёж - на 5%. "Книги стали покупать на 15% чаще, при этом "средние чеки" стали меньше на 7%. В магазинах игрушек, где подарки можно найти как детям, так и взрослым, количество транзакций (платежей - ред.) увеличилось на 15%, а "средние чеки" – на 5%", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20231216/obychai-1915598141.html
https://ria.ru/20231212/kitayskie_smartfony-1915090234.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838288400_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9060851facb059d60464c1e646102ee8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Исследование назвало самые популярные подарки на Новый год в России
Ozon и МТС-банк: одежда оказалась среди самых популярных подарков на Новый год
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Самыми популярными в этом году новогодними подарками в России могут стать предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза, говорится совместном исследовании аналитиков маркетплейса Ozon и МТС-банка, которое есть у РИА Новости.
"С большой вероятностью россияне получат в качестве подарка на предстоящий праздник предметы гардероба, электронику или ювелирные украшения... Со второй половины ноября наблюдается повышенный спрос на товары сразу в нескольких категориях подарков - например, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, электроника, детские игрушки, а также товары для дома и детские подарочные наборы", - выяснили аналитики, изучив эти расходы и сравнив периоды с 15 ноября по 15 декабря текущего и прошлого годов.
Новый 2024 год Дракона: как встретить, что надеть, приметы и обычаи
Так, по данным Ozon, в предновогодний период было продано в три раза больше ювелирных изделий, чем год назад. При этом большинство покупателей выбирают серьги, кольца и украшения на шею. Вдвое выросли продажи в категории "одежда и аксессуары", популярнее всего у покупателей сезонные аксессуары - шарфы, шапки, "снуды" ("бесконечные" шарфы), перчатки, термоноски. Также в два раза выросли покупки электроники, например, наушников, аудиотехники, телефонов, "умных" часов и аксессуаров к ним.
«
"Среди детских подарков традиционно лидируют сладкие наборы. Их продажи выросли более чем в два раза. Лидерами стали наборы сладостей и "адвент-календари". Кроме сладостей популярны детские и развивающие книги, конструкторы", - также отметили аналитики.
При этом, во всех этих категориях в МТС-банке также отметили рост продаж в перечисленных категориях подарков и средней суммы оплаты. При этом самый большой рост среднего платежа произошел в магазинах одежды – на 56%. Следом идут магазины электроники - рост на 34%, и ювелирные магазины - на 11%. В качестве подарков стали чаще покупать и фотооборудование и фототовары - их продажи увеличились на 19% и 17% соответственно, а средний платеж вырос на 20%, добавили в банке.
Также за год вырос интерес к покупкам в магазинах подарков и сувениров - они выросли на 18%, а вот средний платёж - на 5%. "Книги стали покупать на 15% чаще, при этом "средние чеки" стали меньше на 7%. В магазинах игрушек, где подарки можно найти как детям, так и взрослым, количество транзакций (платежей - ред.) увеличилось на 15%, а "средние чеки" – на 5%", - заключили аналитики.
Какие китайские мобильные телефоны выбрать в подарок на Новый год