https://ria.ru/20231216/podarki-1916164135.html

Исследование назвало самые популярные подарки на Новый год в России

Исследование назвало самые популярные подарки на Новый год в России - РИА Новости, 16.12.2023

Исследование назвало самые популярные подарки на Новый год в России

Самыми популярными в этом году новогодними подарками в России могут стать предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:17

2023-12-16T10:17

2023-12-16T10:17

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Самыми популярными в этом году новогодними подарками в России могут стать предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза, говорится совместном исследовании аналитиков маркетплейса Ozon и МТС-банка, которое есть у РИА Новости. "С большой вероятностью россияне получат в качестве подарка на предстоящий праздник предметы гардероба, электронику или ювелирные украшения... Со второй половины ноября наблюдается повышенный спрос на товары сразу в нескольких категориях подарков - например, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, электроника, детские игрушки, а также товары для дома и детские подарочные наборы", - выяснили аналитики, изучив эти расходы и сравнив периоды с 15 ноября по 15 декабря текущего и прошлого годов. Так, по данным Ozon, в предновогодний период было продано в три раза больше ювелирных изделий, чем год назад. При этом большинство покупателей выбирают серьги, кольца и украшения на шею. Вдвое выросли продажи в категории "одежда и аксессуары", популярнее всего у покупателей сезонные аксессуары - шарфы, шапки, "снуды" ("бесконечные" шарфы), перчатки, термоноски. Также в два раза выросли покупки электроники, например, наушников, аудиотехники, телефонов, "умных" часов и аксессуаров к ним. "Среди детских подарков традиционно лидируют сладкие наборы. Их продажи выросли более чем в два раза. Лидерами стали наборы сладостей и "адвент-календари". Кроме сладостей популярны детские и развивающие книги, конструкторы", - также отметили аналитики. При этом, во всех этих категориях в МТС-банке также отметили рост продаж в перечисленных категориях подарков и средней суммы оплаты. При этом самый большой рост среднего платежа произошел в магазинах одежды – на 56%. Следом идут магазины электроники - рост на 34%, и ювелирные магазины - на 11%. В качестве подарков стали чаще покупать и фотооборудование и фототовары - их продажи увеличились на 19% и 17% соответственно, а средний платеж вырос на 20%, добавили в банке. Также за год вырос интерес к покупкам в магазинах подарков и сувениров - они выросли на 18%, а вот средний платёж - на 5%. "Книги стали покупать на 15% чаще, при этом "средние чеки" стали меньше на 7%. В магазинах игрушек, где подарки можно найти как детям, так и взрослым, количество транзакций (платежей - ред.) увеличилось на 15%, а "средние чеки" – на 5%", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20231216/obychai-1915598141.html

https://ria.ru/20231212/kitayskie_smartfony-1915090234.html

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общество, россия, новый год