https://ria.ru/20231216/pochta-1916157445.html

"Почта России" рассказала, сколько писем отправили россияне Деду Морозу

"Почта России" рассказала, сколько писем отправили россияне Деду Морозу - РИА Новости, 16.12.2023

"Почта России" рассказала, сколько писем отправили россияне Деду Морозу

Россияне уже отправили более 40 тысяч писем Деду Морозу, рассказал в интервью РИА Новости глава "Почты России" Михаил Волков. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:48

2023-12-16T08:48

2023-12-16T15:13

общество

дед мороз

михаил волков

почта россии

всемирный почтовый союз

хорошие новости

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россияне уже отправили более 40 тысяч писем Деду Морозу, рассказал в интервью РИА Новости глава "Почты России" Михаил Волков. "Новогодняя" почта работает с начала декабря. Уже отправили Деду Морозу больше 40 тысяч писем. За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше — ведь люди верят в чудо и добро", — сказал он.По мнению Волкова, бумажные письма в ближайшие годы не исчезнут, о полной цифровизации говорить еще рано. Тем более что множество россиян до сих пор пользуются кнопочными телефонами и не имеют мобильных приложений.Глава "Почты России" добавил, что многие думают, что скоро все перейдет в цифру, посылки будут печататься на 3D-принтерах и логистика как таковая исчезнет. Но это, уверен он, "точно преувеличение". Почтовые службы продолжат работать в рамках концепции, определенной Всемирным почтовым союзом, и гарантированно оказывать услуги любому гражданину в любых условиях и обстоятельствах, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231216/moroz-1916155064.html

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общество, дед мороз, михаил волков, почта россии, всемирный почтовый союз