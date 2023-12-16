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"Почта России" рассказала, сколько писем отправили россияне Деду Морозу
"Почта России" рассказала, сколько писем отправили россияне Деду Морозу - РИА Новости, 16.12.2023
"Почта России" рассказала, сколько писем отправили россияне Деду Морозу
Россияне уже отправили более 40 тысяч писем Деду Морозу, рассказал в интервью РИА Новости глава "Почты России" Михаил Волков. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T08:48
2023-12-16T08:48
2023-12-16T15:13
общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россияне уже отправили более 40 тысяч писем Деду Морозу, рассказал в интервью РИА Новости глава "Почты России" Михаил Волков. "Новогодняя" почта работает с начала декабря. Уже отправили Деду Морозу больше 40 тысяч писем. За две недели до Нового года объем заметно увеличивается. В прошлом году отправили 170 тысяч. Думаю, в этом будет не меньше — ведь люди верят в чудо и добро", — сказал он.По мнению Волкова, бумажные письма в ближайшие годы не исчезнут, о полной цифровизации говорить еще рано. Тем более что множество россиян до сих пор пользуются кнопочными телефонами и не имеют мобильных приложений.Глава "Почты России" добавил, что многие думают, что скоро все перейдет в цифру, посылки будут печататься на 3D-принтерах и логистика как таковая исчезнет. Но это, уверен он, "точно преувеличение". Почтовые службы продолжат работать в рамках концепции, определенной Всемирным почтовым союзом, и гарантированно оказывать услуги любому гражданину в любых условиях и обстоятельствах, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231216/moroz-1916155064.html
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общество, дед мороз, михаил волков, почта россии, всемирный почтовый союз
Общество, Дед Мороз, Михаил Волков, Почта России, Всемирный почтовый союз, Хорошие новости
"Почта России" рассказала, сколько писем отправили россияне Деду Морозу
"Почта России": россияне уже отправили более 40 тысяч писем Деду Морозу