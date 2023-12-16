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Писториус неожиданно высказался о России и Европе - РИА Новости, 16.12.2023
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12:07 16.12.2023 (обновлено: 14:57 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/pistorius-1916176453.html
Писториус неожиданно высказался о России и Европе
Писториус неожиданно высказался о России и Европе - РИА Новости, 16.12.2023
Писториус неожиданно высказался о России и Европе
Странам ЕС необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся "военных угроз", цитирует главу Минобороны Германии Бориса Писториуса агентство... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:07
2023-12-16T14:57
в мире
германия
борис писториус
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Странам ЕС необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся "военных угроз", цитирует главу Минобороны Германии Бориса Писториуса агентство Reuters."У нас пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества", — сказал он.Писториус добавил, что Россия значительно увеличила производство оружия для обеспечения своих войск в условиях конфликта на Украине. Он также утверждает, не приводя никаких подтверждений, что Москва угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии.По его мнению, Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, а Вашингтон переключит внимание на Индо-Тихоокеанский регион. "Мы, европейцы, должны активнее участвовать в обеспечении безопасности на нашем собственном континенте", — сказал он. Писториус отметил, что Европе, возможно, придется компенсировать американскую помощь Украине, если Вашингтон не сможет договориться о новом финансировании. Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916167809.html
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в мире, германия, борис писториус, россия, евросоюз
В мире, Германия, Борис Писториус, Россия, Евросоюз
Писториус неожиданно высказался о России и Европе

Глава МО ФРГ Писториус призвал к перевооружению армий ЕС из-за растущих угроз

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Странам ЕС необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся "военных угроз", цитирует главу Минобороны Германии Бориса Писториуса агентство Reuters.

"У нас пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества", — сказал он.
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Писториус добавил, что Россия значительно увеличила производство оружия для обеспечения своих войск в условиях конфликта на Украине. Он также утверждает, не приводя никаких подтверждений, что Москва угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии.

По его мнению, Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, а Вашингтон переключит внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

"Мы, европейцы, должны активнее участвовать в обеспечении безопасности на нашем собственном континенте", — сказал он.

Писториус отметил, что Европе, возможно, придется компенсировать американскую помощь Украине, если Вашингтон не сможет договориться о новом финансировании.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
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