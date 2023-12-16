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Вильфанд рассказал москвичам, сколько продлится оттепель - РИА Новости, 16.12.2023
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03:20 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ottepel-1916146605.html
Вильфанд рассказал москвичам, сколько продлится оттепель
Вильфанд рассказал москвичам, сколько продлится оттепель - РИА Новости, 16.12.2023
Вильфанд рассказал москвичам, сколько продлится оттепель
Оттепель придет в Москву к вечеру воскресенья и продлится как минимум три-четыре дня, воздух прогреется до 3 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:20
2023-12-16T03:20
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оттепель придет в Москву к вечеру воскресенья и продлится как минимум три-четыре дня, воздух прогреется до 3 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Над Норвежским морем сформировался циклон, это приведет к тому, что уже вечером в воскресенье прогнозируется оттепель. Температура во второй половине дня будет до плюс 2, даже плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, оттепельная погода продлится как минимум три-четыре дня. Синоптик предупредил, что снег будет оттаивать и подмерзать снова, ожидаются гололед и гололедица.
https://ria.ru/20231216/pogoda-1916145408.html
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал москвичам, сколько продлится оттепель

Вильфанд: оттепель в Москве продлится три дня, потеплеет до трех градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оттепель придет в Москву к вечеру воскресенья и продлится как минимум три-четыре дня, воздух прогреется до 3 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Над Норвежским морем сформировался циклон, это приведет к тому, что уже вечером в воскресенье прогнозируется оттепель. Температура во второй половине дня будет до плюс 2, даже плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Вильфанд рассказал москвичам о погоде в субботу
03:02
По его словам, оттепельная погода продлится как минимум три-четыре дня. Синоптик предупредил, что снег будет оттаивать и подмерзать снова, ожидаются гололед и гололедица.
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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