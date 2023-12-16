https://ria.ru/20231216/ottepel-1916146605.html

Вильфанд рассказал москвичам, сколько продлится оттепель

Вильфанд рассказал москвичам, сколько продлится оттепель - РИА Новости, 16.12.2023

Вильфанд рассказал москвичам, сколько продлится оттепель

Оттепель придет в Москву к вечеру воскресенья и продлится как минимум три-четыре дня, воздух прогреется до 3 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T03:20

2023-12-16T03:20

2023-12-16T03:20

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Оттепель придет в Москву к вечеру воскресенья и продлится как минимум три-четыре дня, воздух прогреется до 3 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Над Норвежским морем сформировался циклон, это приведет к тому, что уже вечером в воскресенье прогнозируется оттепель. Температура во второй половине дня будет до плюс 2, даже плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, оттепельная погода продлится как минимум три-четыре дня. Синоптик предупредил, что снег будет оттаивать и подмерзать снова, ожидаются гололед и гололедица.

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр