https://ria.ru/20231216/orbita-1916218606.html

Второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М" вывели на орбиту

Второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М" вывели на орбиту - РИА Новости, 16.12.2023

Второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М" вывели на орбиту

Второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М" вышел на орбиту после запуска на ракете "Союз-2.1б", сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:24

2023-12-16T17:24

2023-12-16T17:56

космос - риа наука

байконур (город)

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599313939_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e761464a131ff7168e6e7b54be0a5045.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М" вышел на орбиту после запуска на ракете "Союз-2.1б", сообщил "Роскосмос". "Вторая "Арктика-М" на орбите!" — говорится в публикации.Ракета стартовала с Байконура в 12:17 мск. Через 9 минут 22 секунды разгонный блок "Фрегат" со спутником отделился от третьей ступени и вышел на незамкнутую орбиту. После этого он три раза включал двигатель и доставил "Арктику-М" на расчетную высокоэллиптическую орбиту. Как рассказал перед запуском руководитель проекта по орбитальной программе НПО имени Лавочкина Николай Ильин, введение аппарата в эксплуатацию позволит непрерывно вести наблюдение за Арктическим регионом. Первый такой спутник запустили 28 февраля 2021 года, а 3 сентября приняли в эксплуатацию. Еще два спутника должны пополнить систему к 2031 году. Кроме того, в 2026-м начнется проектирование аппаратов нового поколения "Арктика-МП". По словам Ильина, четыре аппарата позволят вдвое сократить перерыв между съемками. Тогда специалисты смогут детализировать сверхкороткосрочные прогнозы погоды (на два-три часа), а также им будет легче обнаруживать мезомасштабные циклоны (такие, которые могут приводить к экстремальным изменениям погоды). При помощи спутников можно будет ускорить обнаружение пожаров в тундре. Помимо этого, группировка из четырех спутников сможет работать в режиме стереографической обработки изображений, за счет чего лучше выделять облака и их характеристики, что очень важно для полетов авиации в Арктике. Спутники "Арктика-М" работают на эллиптической орбите с наклонением 63,3 градуса и на рабочем участке видят Арктический регион, в том числе Северный морской путь. На них установлены приборы для получения изображений облаков и поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах, контроля и прогноза вспышек на Солнце, радиационной обстановки и геомагнитного поля.

https://ria.ru/20231216/mask-1916209740.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос