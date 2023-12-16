Рейтинг@Mail.ru
Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с курсантами Военного университета - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/opyt-1916149817.html
Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с курсантами Военного университета
Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с курсантами Военного университета - РИА Новости, 16.12.2023
Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с курсантами Военного университета
Военнослужащие группировки войск "Центр" поделились по видеосвязи полученным в спецоперации опытом с преподавателями и курсантами Военного университета... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T05:17
2023-12-16T05:17
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710177_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_4b9df39ce69d546a578df0de6a5a25bf.jpg
ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" поделились по видеосвязи полученным в спецоперации опытом с преподавателями и курсантами Военного университета Минобороны РФ, сообщили журналистам в ведомстве. "Между военнослужащими – выпускниками Военного университета, участвующими в СВО на краснолиманском направлении, и профессорско-преподавательским составом, а также курсантами факультета военно-политической работы военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны Российской Федерации состоялся телемост" - сообщили в МО РФ. Там отметили, что видеоконференция проводилась по защищённому каналу связи. Офицеры рассказали, какие знания, полученные в ходе обучения, оказались полезными, и какие дисциплины необходимо ввести для более качественной подготовки будущих офицеров. "Хотелось бы добавить, что те знания которые дают нам в военном университете, очень необходимы. Хочется, чтобы добавили психологию ведения боя военнослужащего", - рассказал заместитель командира подразделения по военно-политической работе.
https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915793099.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908710177_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_4cfc99f70d927f04b0628047d0d3e77a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия
Безопасность, Россия
Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с курсантами Военного университета

Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с учителями и курсантами Военного университета

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" поделились по видеосвязи полученным в спецоперации опытом с преподавателями и курсантами Военного университета Минобороны РФ, сообщили журналистам в ведомстве.
«
"Между военнослужащими – выпускниками Военного университета, участвующими в СВО на краснолиманском направлении, и профессорско-преподавательским составом, а также курсантами факультета военно-политической работы военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны Российской Федерации состоялся телемост" - сообщили в МО РФ.
Там отметили, что видеоконференция проводилась по защищённому каналу связи. Офицеры рассказали, какие знания, полученные в ходе обучения, оказались полезными, и какие дисциплины необходимо ввести для более качественной подготовки будущих офицеров.
"Хотелось бы добавить, что те знания которые дают нам в военном университете, очень необходимы. Хочется, чтобы добавили психологию ведения боя военнослужащего", - рассказал заместитель командира подразделения по военно-политической работе.
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Офицер рассказал о сохранении зарплат за добровольцами в зоне СВО
14 декабря, 14:29
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала