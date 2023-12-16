https://ria.ru/20231216/opyt-1916149817.html

Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с курсантами Военного университета

Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с курсантами Военного университета - РИА Новости, 16.12.2023

Офицеры ЦВО поделились опытом СВО с курсантами Военного университета

Военнослужащие группировки войск "Центр" поделились по видеосвязи полученным в спецоперации опытом с преподавателями и курсантами Военного университета... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T05:17

2023-12-16T05:17

2023-12-16T05:17

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 16 дек – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" поделились по видеосвязи полученным в спецоперации опытом с преподавателями и курсантами Военного университета Минобороны РФ, сообщили журналистам в ведомстве. "Между военнослужащими – выпускниками Военного университета, участвующими в СВО на краснолиманском направлении, и профессорско-преподавательским составом, а также курсантами факультета военно-политической работы военного университета имени князя Александра Невского министерства обороны Российской Федерации состоялся телемост" - сообщили в МО РФ. Там отметили, что видеоконференция проводилась по защищённому каналу связи. Офицеры рассказали, какие знания, полученные в ходе обучения, оказались полезными, и какие дисциплины необходимо ввести для более качественной подготовки будущих офицеров. "Хотелось бы добавить, что те знания которые дают нам в военном университете, очень необходимы. Хочется, чтобы добавили психологию ведения боя военнослужащего", - рассказал заместитель командира подразделения по военно-политической работе.

https://ria.ru/20231214/dobrovoltsy-1915793099.html

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безопасность, россия