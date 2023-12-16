https://ria.ru/20231216/ocheredi-1915559622.html

Названы достопримечательности с самыми длинными очередями из туристов

Названы достопримечательности с самыми длинными очередями из туристов - РИА Новости, 16.12.2023

Названы достопримечательности с самыми длинными очередями из туристов

Очереди к Эйфелевой башне были названы худшими в мире для туристов, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T04:03

2023-12-16T04:03

2023-12-16T04:03

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Очереди к Эйфелевой башне были названы худшими в мире для туристов, сообщает Daily Mail.Именно ее чаще всего упоминают вместе со словосочетанием "длинная очередь" в отзывах на сайте Tripadvisor, выяснили в ходе исследования сотрудники сайта hawaiianislands.com. Они проанализировали около 11 миллионов постов туристов о 100 самых популярных достопримечательностях.В тройку лидеров вошли также колесо обозрения "Лондонский глаз" и римский Колизей. Очереди на эти объекты производят на путешественников незабываемое впечатление.Далее расположились британский тематический парк Legoland Windsor Resort, Саграда Фамилия в Барселоне и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20231213/novogodnie-1915540016.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, барселона (город), нью-йорк (город), новый год, туризм, достопримечательности