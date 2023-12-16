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Названы достопримечательности с самыми длинными очередями из туристов - РИА Новости, 16.12.2023
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Туризм
 
04:03 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/ocheredi-1915559622.html
Названы достопримечательности с самыми длинными очередями из туристов
Названы достопримечательности с самыми длинными очередями из туристов - РИА Новости, 16.12.2023
Названы достопримечательности с самыми длинными очередями из туристов
Очереди к Эйфелевой башне были названы худшими в мире для туристов, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T04:03
2023-12-16T04:03
туризм
новости - туризм
барселона (город)
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Очереди к Эйфелевой башне были названы худшими в мире для туристов, сообщает Daily Mail.Именно ее чаще всего упоминают вместе со словосочетанием "длинная очередь" в отзывах на сайте Tripadvisor, выяснили в ходе исследования сотрудники сайта hawaiianislands.com. Они проанализировали около 11 миллионов постов туристов о 100 самых популярных достопримечательностях.В тройку лидеров вошли также колесо обозрения "Лондонский глаз" и римский Колизей. Очереди на эти объекты производят на путешественников незабываемое впечатление.Далее расположились британский тематический парк Legoland Windsor Resort, Саграда Фамилия в Барселоне и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
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Туризм, Новости - Туризм, Барселона (город), Нью-Йорк (город), Новый год, Туризм, Достопримечательности
Названы достопримечательности с самыми длинными очередями из туристов

СМИ: очереди к Эйфелевой башне назвали худшими в мире для туристов

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкМеждународная акция "Час Земли" за рубежом
Международная акция Час Земли за рубежом - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Очереди к Эйфелевой башне были названы худшими в мире для туристов, сообщает Daily Mail.
Именно ее чаще всего упоминают вместе со словосочетанием "длинная очередь" в отзывах на сайте Tripadvisor, выяснили в ходе исследования сотрудники сайта hawaiianislands.com. Они проанализировали около 11 миллионов постов туристов о 100 самых популярных достопримечательностях.
В тройку лидеров вошли также колесо обозрения "Лондонский глаз" и римский Колизей. Очереди на эти объекты производят на путешественников незабываемое впечатление.
Далее расположились британский тематический парк Legoland Windsor Resort, Саграда Фамилия в Барселоне и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
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