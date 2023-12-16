https://ria.ru/20231216/obstrel-1916228656.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 16.12.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:53
2023-12-16T18:53
2023-12-16T18:53
специальная военная операция на украине
сцкк
макеевка
архангельское
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 40 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17.30 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 миллиметров... 18.00 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 миллиметров... 18.10 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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сцкк, макеевка, архангельское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Макеевка, Архангельское, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Макеевку
СЦКК ДНР: украинские войска за 40 минут трижды обстреляли Макеевку