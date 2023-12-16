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Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 16.12.2023 (обновлено: 18:36 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916225827.html
Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.12.2023
Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие
Два человека ранены после обстрела ВСУ села Олешня Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:31
2023-12-16T18:36
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Два человека ранены после обстрела ВСУ села Олешня Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении. Власти помогут отремонтировать домовладение, получившее серьёзные повреждения, добавил Старовойт.
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происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие

Старовойт: при обстреле села Орешня в Курской области пострадали два человека

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела жилого дома в селе Олешня Курской области
Последствия обстрела жилого дома в селе Олешня Курской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела жилого дома в селе Олешня Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Два человека ранены после обстрела ВСУ села Олешня Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении.
Власти помогут отремонтировать домовладение, получившее серьёзные повреждения, добавил Старовойт.
© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела жилого дома в селе Олешня Курской области
Последствия обстрела жилого дома в селе Олешня Курской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела жилого дома в селе Олешня Курской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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