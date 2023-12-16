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Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.12.2023
Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие
Два человека ранены после обстрела ВСУ села Олешня Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:31
2023-12-16T18:31
2023-12-16T18:36
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Два человека ранены после обстрела ВСУ села Олешня Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. "Сегодня со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении. Власти помогут отремонтировать домовладение, получившее серьёзные повреждения, добавил Старовойт.
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происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли село в Курской области, есть пострадавшие
Старовойт: при обстреле села Орешня в Курской области пострадали два человека