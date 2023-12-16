https://ria.ru/20231216/obstrel-1916220056.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска продолжают обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка: за 20 минут по городу выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:42

2023-12-16T17:42

2023-12-16T17:43

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка: за 20 минут по городу выпущено 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.20 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 17.20 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив два снаряда того же калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

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сцкк, донецк, макеевка, украина