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Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 16.12.2023

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T17:20

2023-12-16T17:20

2023-12-16T17:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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происшествия

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 16.55 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия