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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.12.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска в 12.23 выпустили 2 ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:19
2023-12-16T15:19
2023-12-16T15:19
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.23 выпустили 2 ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.23 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Буденновский район): выпущены две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО