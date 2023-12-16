https://ria.ru/20231216/obstrel-1916203548.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.12.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска в 12.23 выпустили 2 ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:19

2023-12-16T15:19

2023-12-16T15:19

специальная военная операция на украине

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Украинские войска в 12.23 выпустили 2 ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.23 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Буденновский район): выпущены две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия