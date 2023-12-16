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При обстреле Донецка получило повреждения здание школы
При обстреле Донецка получило повреждения здание школы - РИА Новости, 16.12.2023
При обстреле Донецка получило повреждения здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:44
2023-12-16T11:44
2023-12-16T11:44
специальная военная операция на украине
донецк
калининский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Последствия ночного обстрела Калининского района. По улице 8-го Марта на территории школы №11 повреждены кровля и остекление", - написал он.
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донецк, калининский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Калининский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка получило повреждения здание школы
Мэр Кулемзин: здание школы получило повреждения при обстреле Донецка