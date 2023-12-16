https://ria.ru/20231216/obstrel-1916159143.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мужчина получил ранения в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:09
2023-12-16T09:09
2023-12-16T09:09
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Будённовскому району Донецка. "Во время ночного обстрела в Будённовском районе по улице Будённого ранен мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1916056243.html
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При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: мужчина получил ранения при ночном обстреле Донецка