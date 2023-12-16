https://ria.ru/20231216/obstrel-1916159143.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.12.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мужчина получил ранения в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T09:09

2023-12-16T09:09

2023-12-16T09:09

специальная военная операция на украине

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Будённовскому району Донецка. "Во время ночного обстрела в Будённовском районе по улице Будённого ранен мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин.

https://ria.ru/20231215/obstrel-1916056243.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия