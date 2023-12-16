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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916159143.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мужчина получил ранения в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:09
2023-12-16T09:09
специальная военная операция на украине
донецк
буденновский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Будённовскому району Донецка. "Во время ночного обстрела в Будённовском районе по улице Будённого ранен мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1916056243.html
донецк
буденновский район
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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: мужчина получил ранения при ночном обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате ночного обстрела Донецка со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Будённовскому району Донецка.
"Во время ночного обстрела в Будённовском районе по улице Будённого ранен мужчина 1960 года рождения", - написал Кулемзин.
Последствия обстрела Мариуполя со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Вчера, 15:55
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкБуденновский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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