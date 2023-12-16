В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева
В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева после отключений света
© Фото : РИА НовостиЗаледеневшие растения в Ростовской области
© Фото : РИА Новости
Заледеневшие растения в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области, где из-за непогоды продолжаются массовые отключения света, а в нескольких населенных пунктах нарушено тепло- и водоснабжение, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
С начала недели в ряде городов и районов Ростовской области временами идет ледяной дождь, покрывая дороги и тротуары толстой ледяной коркой. Также в регионе дует сильный ветер. К вечеру вторника без света в области остались 189 тысяч человек. В четверг основные восстановительные работы были завершены, однако с пятницы начались новые отключения.
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"За ночь в области зафиксировано более 100 новых отключений. По состоянию на 10.00 зафиксировано отключение 112 линий электропередачи. Аварии ликвидируют 150 бригад, в том числе 521 человек и 188 единиц спецтехники", - написал Голубев. Чтобы обеспечить круглосуточную работу по устранению аварий, из соседних регионов привлечено свыше 50 бригад.
По данным губернатора, из-за отключений электроснабжения, нарушено тепло- и водоснабжение потребителей нескольких населенных пунктов. Устранить эти аварии коммунальные службы обещают в течение дня.
"Сейчас в области уже развернуты шесть пунктов обогрева и питания на 360 мест, в том числе четыре – в Аксайском районе и два – в Гуково. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развёртыванию еще 13 пунктов на 1520 мест", - отметил он, добавив, что погода неустойчивая, и неблагоприятная обстановка сохраняется.