https://ria.ru/20231216/obogrev-1916179354.html

В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева

В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева - РИА Новости, 16.12.2023

В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева

Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области, где из-за непогоды продолжаются массовые отключения света, а в нескольких населенных пунктах... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:31

2023-12-16T12:31

2023-12-16T12:32

ростовская область

аксайский район

гуково

василий голубев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915708257_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_deae4a28a6cd5f66484c69db6d036031.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области, где из-за непогоды продолжаются массовые отключения света, а в нескольких населенных пунктах нарушено тепло- и водоснабжение, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. С начала недели в ряде городов и районов Ростовской области временами идет ледяной дождь, покрывая дороги и тротуары толстой ледяной коркой. Также в регионе дует сильный ветер. К вечеру вторника без света в области остались 189 тысяч человек. В четверг основные восстановительные работы были завершены, однако с пятницы начались новые отключения. "За ночь в области зафиксировано более 100 новых отключений. По состоянию на 10.00 зафиксировано отключение 112 линий электропередачи. Аварии ликвидируют 150 бригад, в том числе 521 человек и 188 единиц спецтехники", - написал Голубев. Чтобы обеспечить круглосуточную работу по устранению аварий, из соседних регионов привлечено свыше 50 бригад. По данным губернатора, из-за отключений электроснабжения, нарушено тепло- и водоснабжение потребителей нескольких населенных пунктов. Устранить эти аварии коммунальные службы обещают в течение дня. "Сейчас в области уже развернуты шесть пунктов обогрева и питания на 360 мест, в том числе четыре – в Аксайском районе и два – в Гуково. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развёртыванию еще 13 пунктов на 1520 мест", - отметил он, добавив, что погода неустойчивая, и неблагоприятная обстановка сохраняется.

https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html

ростовская область

аксайский район

гуково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростовская область, аксайский район, гуково, василий голубев, общество