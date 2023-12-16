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В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева - РИА Новости, 16.12.2023
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12:31 16.12.2023 (обновлено: 12:32 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/obogrev-1916179354.html
В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева
В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева - РИА Новости, 16.12.2023
В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева
Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области, где из-за непогоды продолжаются массовые отключения света, а в нескольких населенных пунктах... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:31
2023-12-16T12:32
ростовская область
аксайский район
гуково
василий голубев
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области, где из-за непогоды продолжаются массовые отключения света, а в нескольких населенных пунктах нарушено тепло- и водоснабжение, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. С начала недели в ряде городов и районов Ростовской области временами идет ледяной дождь, покрывая дороги и тротуары толстой ледяной коркой. Также в регионе дует сильный ветер. К вечеру вторника без света в области остались 189 тысяч человек. В четверг основные восстановительные работы были завершены, однако с пятницы начались новые отключения. "За ночь в области зафиксировано более 100 новых отключений. По состоянию на 10.00 зафиксировано отключение 112 линий электропередачи. Аварии ликвидируют 150 бригад, в том числе 521 человек и 188 единиц спецтехники", - написал Голубев. Чтобы обеспечить круглосуточную работу по устранению аварий, из соседних регионов привлечено свыше 50 бригад. По данным губернатора, из-за отключений электроснабжения, нарушено тепло- и водоснабжение потребителей нескольких населенных пунктов. Устранить эти аварии коммунальные службы обещают в течение дня. "Сейчас в области уже развернуты шесть пунктов обогрева и питания на 360 мест, в том числе четыре – в Аксайском районе и два – в Гуково. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развёртыванию еще 13 пунктов на 1520 мест", - отметил он, добавив, что погода неустойчивая, и неблагоприятная обстановка сохраняется.
https://ria.ru/20231215/tula-1916063087.html
ростовская область
аксайский район
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ростовская область, аксайский район, гуково, василий голубев, общество
Ростовская область, Аксайский район, Гуково, Василий Голубев, Общество
В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева

В Ростовской области развернули шесть пунктов обогрева после отключений света

© Фото : РИА НовостиЗаледеневшие растения в Ростовской области
Заледеневшие растения в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : РИА Новости
Заледеневшие растения в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 дек - РИА Новости. Шесть пунктов обогрева и питания развернули в Ростовской области, где из-за непогоды продолжаются массовые отключения света, а в нескольких населенных пунктах нарушено тепло- и водоснабжение, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
С начала недели в ряде городов и районов Ростовской области временами идет ледяной дождь, покрывая дороги и тротуары толстой ледяной коркой. Также в регионе дует сильный ветер. К вечеру вторника без света в области остались 189 тысяч человек. В четверг основные восстановительные работы были завершены, однако с пятницы начались новые отключения.
«
"За ночь в области зафиксировано более 100 новых отключений. По состоянию на 10.00 зафиксировано отключение 112 линий электропередачи. Аварии ликвидируют 150 бригад, в том числе 521 человек и 188 единиц спецтехники", - написал Голубев. Чтобы обеспечить круглосуточную работу по устранению аварий, из соседних регионов привлечено свыше 50 бригад.
По данным губернатора, из-за отключений электроснабжения, нарушено тепло- и водоснабжение потребителей нескольких населенных пунктов. Устранить эти аварии коммунальные службы обещают в течение дня.
"Сейчас в области уже развернуты шесть пунктов обогрева и питания на 360 мест, в том числе четыре – в Аксайском районе и два – в Гуково. В Аксайском районе, где наиболее сложная ситуация, подготовлены к развёртыванию еще 13 пунктов на 1520 мест", - отметил он, добавив, что погода неустойчивая, и неблагоприятная обстановка сохраняется.
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Ростовская областьАксайский районГуковоВасилий ГолубевОбщество
 
 
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