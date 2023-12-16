https://ria.ru/20231216/neft-1916230634.html

Кишинев возьмет под свой контроль месторождения нефти на юге Молдавии

Кишинев возьмет под свой контроль месторождения нефти на юге Молдавии - РИА Новости, 16.12.2023

Кишинев возьмет под свой контроль месторождения нефти на юге Молдавии

Правительство Молдавии возьмет под свой контроль месторождения газа и нефти на юге страны, такую инициативу одобрил в двух чтениях парламент республики,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T19:14

2023-12-16T19:14

2023-12-16T19:14

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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии возьмет под свой контроль месторождения газа и нефти на юге страны, такую инициативу одобрил в двух чтениях парламент республики, сообщили в пресс-службе законодательного собрания. Законопроект касался газовых месторождений в селе Викторовка Кантемирского района и месторождений нефти в селе Вэлень Кагульского района. "Парламент принял проект закона, согласно которому правительство возьмет под контроль активы по эксплуатации месторождений природного газа и сырой нефти на юге страны… Законопроект был принят в первом и втором чтении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Уточняется, что решение было принято после истечения срока действия лицензии на разработку природных месторождений, первоначально предложенной в 1995 году компании Redeco из США, а затем перешедшей в 2007 году к Valiexchimp. Ранее в пресс-службе кабмина сообщали, что оценка деятельности этих компаний выявила несколько серьезных проблем, которые указывают на "несовершенное управление и неэффективный подход к управлению национальными ресурсами". Согласно принятым изменениям, прямую ответственность за управление этими ресурсами возложат на Агентство публичной собственности, а право на разработку подземных месторождений предоставят государственному предприятию "Гидрогеологическая экспедиция Молдовы "EHGeoM".

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

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