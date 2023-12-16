https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html

В Самарской области при аварии погибли два человека

В Самарской области при аварии погибли два человека - РИА Новости, 16.12.2023

В Самарской области при аварии погибли два человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Кошкинском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T13:29

2023-12-16T13:29

2023-12-16T13:38

происшествия

авто

самарская область

кошкинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Кошкинском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ МВД. По данным полиции, ДТП произошло около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 километре автодороги "Кошки-Борма-Погрузная". Водитель 1992 года рождения за рулем автомобиля Grand Cheroke двигался со стороны села Кошки, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения. "На месте происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли, еще три пассажира госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства. Собственную проверку по факту аварии организовала прокуратура Кошкинского района. Она исследует исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231215/avariya-1916075770.html

самарская область

кошкинский район

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происшествия, авто, самарская область, кошкинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)