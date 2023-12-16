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В Самарской области при аварии погибли два человека - РИА Новости, 16.12.2023
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13:29 16.12.2023 (обновлено: 13:38 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/mvd-1916188962.html
В Самарской области при аварии погибли два человека
В Самарской области при аварии погибли два человека - РИА Новости, 16.12.2023
В Самарской области при аварии погибли два человека
Два легковых автомобиля столкнулись в Кошкинском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:29
2023-12-16T13:38
происшествия
авто
самарская область
кошкинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Кошкинском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ МВД. По данным полиции, ДТП произошло около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 километре автодороги "Кошки-Борма-Погрузная". Водитель 1992 года рождения за рулем автомобиля Grand Cheroke двигался со стороны села Кошки, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения. "На месте происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли, еще три пассажира госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства. Собственную проверку по факту аварии организовала прокуратура Кошкинского района. Она исследует исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231215/avariya-1916075770.html
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происшествия, авто, самарская область, кошкинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Самарская область, Кошкинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Самарской области при аварии погибли два человека

МВД: в Самарской области при аварии погибли два человека, трое пострадали

© Фото : МВД Самарской области/TelegramМесто происшествия, где столкнулись два легковых автомобиля в Кошкинском районе Самарской области. 16 декабря 2023
Место происшествия, где столкнулись два легковых автомобиля в Кошкинском районе Самарской области. 16 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : МВД Самарской области/Telegram
Место происшествия, где столкнулись два легковых автомобиля в Кошкинском районе Самарской области. 16 декабря 2023
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Кошкинском районе Самарской области, в результате два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в региональном ГУ МВД.
По данным полиции, ДТП произошло около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 километре автодороги "Кошки-Борма-Погрузная". Водитель 1992 года рождения за рулем автомобиля Grand Cheroke двигался со стороны села Кошки, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся со встречным автомобилем Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения.
«
"На месте происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли, еще три пассажира госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
Собственную проверку по факту аварии организовала прокуратура Кошкинского района. Она исследует исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияАвтоСамарская областьКошкинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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