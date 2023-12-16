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В Русском музее рассказали о выставках, которые пройдут в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2023
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Музейные маршруты России
 
13:00 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/muzey-1916184365.html
В Русском музее рассказали о выставках, которые пройдут в 2024 году
В Русском музее рассказали о выставках, которые пройдут в 2024 году - РИА Новости, 16.12.2023
В Русском музее рассказали о выставках, которые пройдут в 2024 году
Выставки, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, откроются в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T13:00
2023-12-16T13:00
музейные маршруты россии
новости культуры
алла манилова
русский музей
александр пушкин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставки, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, откроются в Русском музее в Санкт-Петербурге в 2024 году, сообщила на презентации музея в министерстве культуры РФ директор музея Алла Манилова. "Блокадная тема никогда не была темой года в Русском музее, никогда. Почему? Потому что блокада - это то, что, казалось бы, работает и переворачивает, переворачивает душу любого человека… Я поняла, что у нас самое ценное… мы абсолютные лидеры по количеству произведений, написанных ленинградскими художниками непосредственно в Ленинграде блокадном", - отметила Манилова.Директор музея уточнила, что в состав выставки войдут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры. Также отмечается, что на площадке Русского музея в 2024 году пройдет более 20 выставок, среди которых выставочные проекты к 225-летию со дня Рождения Карла Брюллова и к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. На каждой из данных выставок будут представлены около 300 произведений. Манилова, возвращаясь к 80-летию освобождения блокадного Ленинграда, добавила, что выставка "Ленинградцы, дети мои!" будет открыта в Нижнем Новгороде. "Вот эта история Тани Савичевой, история ленинградских детей, она такая пронзительная, что, наверное, Нижний (Новгород - ред.) … Мы решили, что это будет Нижний Новгород… Это будет другая выставка, мы делаем две разные выставки", - уточнила Манилова. Более того, в 2024 году Русским музеем планируется открытие детских центров в подшефных музеях в Донецке, Мариуполе и Бердянске.
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Трагедия блокадного Ленинграда в дневнике Тани Савичевой. Архивные кадры
Таня Савичева, чей дневник стал одним из свидетельств преступлений фашизма, родилась 85 лет назад, 23 января 1930 года. Смотрите архивные кадры из трагической истории блокадного Ленинграда.
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новости культуры, алла манилова, русский музей, александр пушкин, санкт-петербург, ленинград, музеи
Музейные маршруты России, Новости культуры, Алла Манилова, Русский музей, Александр Пушкин, Санкт-Петербург, Ленинград, Музеи
В Русском музее рассказали о выставках, которые пройдут в 2024 году

Русский музей проведет выставку к 80-летию освобождения блокадного Ленинграда

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на главное здание Русского музея в Санкт-Петербурге
Вид на главное здание Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставки, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, откроются в Русском музее в Санкт-Петербурге в 2024 году, сообщила на презентации музея в министерстве культуры РФ директор музея Алла Манилова.
"Блокадная тема никогда не была темой года в Русском музее, никогда. Почему? Потому что блокада - это то, что, казалось бы, работает и переворачивает, переворачивает душу любого человека… Я поняла, что у нас самое ценное… мы абсолютные лидеры по количеству произведений, написанных ленинградскими художниками непосредственно в Ленинграде блокадном", - отметила Манилова.
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Директор музея уточнила, что в состав выставки войдут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры.
Также отмечается, что на площадке Русского музея в 2024 году пройдет более 20 выставок, среди которых выставочные проекты к 225-летию со дня Рождения Карла Брюллова и к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. На каждой из данных выставок будут представлены около 300 произведений.
Манилова, возвращаясь к 80-летию освобождения блокадного Ленинграда, добавила, что выставка "Ленинградцы, дети мои!" будет открыта в Нижнем Новгороде.
"Вот эта история Тани Савичевой, история ленинградских детей, она такая пронзительная, что, наверное, Нижний (Новгород - ред.) … Мы решили, что это будет Нижний Новгород… Это будет другая выставка, мы делаем две разные выставки", - уточнила Манилова.
Более того, в 2024 году Русским музеем планируется открытие детских центров в подшефных музеях в Донецке, Мариуполе и Бердянске.
 
Музейные маршруты РоссииНовости культурыАлла МаниловаРусский музейАлександр ПушкинСанкт-ПетербургЛенинградМузеи
 
 
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