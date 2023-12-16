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Горслужбы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 16.12.2023
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11:50 16.12.2023
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Горслужбы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
Горслужбы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 16.12.2023
Горслужбы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада
Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:50
2023-12-16T11:50
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. Ранним утром провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении. Уточняется, что повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. "Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)

Горслужбы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. Ранним утром провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Уточняется, что повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
Укутанная в снежную шубу: как Москва противостоит разгулу стихии
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уборка снега в Москве

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

Уборка снега в Москве

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

Уборка снега в Москве

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Уборка снега в Москве

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

Уборка снега в Москве

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

Уборка снега в Москве

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

Уборка снега в Москве

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

Уборка снега в Москве

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

Уборка снега в Москве

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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