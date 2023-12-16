https://ria.ru/20231216/moskva-1916173975.html

Горслужбы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

Горслужбы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада - РИА Новости, 16.12.2023

Горслужбы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада

Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:50

2023-12-16T11:50

2023-12-16T11:50

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада. Ранним утром провели очередное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", - говорится в сообщении. Уточняется, что повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. "Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20231215/sneg-1916037094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, московское центральное кольцо (мцк)