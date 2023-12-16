https://ria.ru/20231216/moldaviya-1916242674.html

Эксперт рассказал о настоящей цели ЕС в переговорах о членстве с Молдавией

Эксперт рассказал о настоящей цели ЕС в переговорах о членстве с Молдавией - РИА Новости, 16.12.2023

Эксперт рассказал о настоящей цели ЕС в переговорах о членстве с Молдавией

Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС политический ход, который является лишь пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России, которое на... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T21:14

2023-12-16T21:14

2023-12-16T21:15

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КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС политический ход, который является лишь пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России, которое на фоне событий на Украине будет расти, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Это решение ЕС всего лишь политический ход. Молдова не имеет здесь никаких достижений. Все делается для того, чтобы выбить почву из-под России. Сейчас даже уже политическое руководство Молдовы не верит, что Украина сможет добиться каких-то значительных результатов в вооруженном конфликте, поэтому влияние России будет расти. Задача Евросоюза дать какой-то пряник тем странам, которые смотрят на Запад, чтобы они не попали под влияние РФ", - заявил Кориненко. По его словам, Украина сейчас, явно не получив помощь от США, нуждается в каком-то стимуле для населения продолжать вооруженный конфликт, а Европа иссякла и не может дать ни денег, ни оружия. "Поэтому самое большое, что сейчас может дать Европа – это обещание, что Украина и Молдова когда-то станут членами ЕС. Что касается переговоров, то ЕС ничего не стоит пообещать начать эти переговоры. Турция с 87 года ведет переговоры. И по факту это ничего не значит. А если учесть слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что еще 75 раз они смогут заблокировать вступление Украины и Молдовы в ЕС, то это означает, что нас включили в список списка списков, и так можно продолжать бесконечно", - подчеркнул политолог. Кориненко обратил внимание на то, что такой политический ход на руку и проевропейскому президенту Молдавии Майи Санду, чей срок заканчивается в будущем году. "В свою очередь для Майи Санду, чья партия потерпела поражение на местных выборах в ноябре, это вопрос политический – через год президентские выборы и очень важно показать избирателю какой-то результат. А переговорный процесс с ЕС – это момент неосязаемый. Это не зарплата и не продукты, которые можно потрогать, но чем можно гордиться, что вот начали переговорный процесс", - пояснил он. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html

https://ria.ru/20231216/ekspert-1916167626.html

https://ria.ru/20231215/moldavia-1916132615.html

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евросоюз, майя санду, виктор орбан, молдавия, украина, россия, в мире