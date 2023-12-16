Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о настоящей цели ЕС в переговорах о членстве с Молдавией - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 16.12.2023 (обновлено: 21:15 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/moldaviya-1916242674.html
Эксперт рассказал о настоящей цели ЕС в переговорах о членстве с Молдавией
Эксперт рассказал о настоящей цели ЕС в переговорах о членстве с Молдавией - РИА Новости, 16.12.2023
Эксперт рассказал о настоящей цели ЕС в переговорах о членстве с Молдавией
Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС политический ход, который является лишь пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России, которое на... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T21:14
2023-12-16T21:15
евросоюз
майя санду
виктор орбан
молдавия
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС политический ход, который является лишь пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России, которое на фоне событий на Украине будет расти, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Это решение ЕС всего лишь политический ход. Молдова не имеет здесь никаких достижений. Все делается для того, чтобы выбить почву из-под России. Сейчас даже уже политическое руководство Молдовы не верит, что Украина сможет добиться каких-то значительных результатов в вооруженном конфликте, поэтому влияние России будет расти. Задача Евросоюза дать какой-то пряник тем странам, которые смотрят на Запад, чтобы они не попали под влияние РФ", - заявил Кориненко. По его словам, Украина сейчас, явно не получив помощь от США, нуждается в каком-то стимуле для населения продолжать вооруженный конфликт, а Европа иссякла и не может дать ни денег, ни оружия. "Поэтому самое большое, что сейчас может дать Европа – это обещание, что Украина и Молдова когда-то станут членами ЕС. Что касается переговоров, то ЕС ничего не стоит пообещать начать эти переговоры. Турция с 87 года ведет переговоры. И по факту это ничего не значит. А если учесть слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что еще 75 раз они смогут заблокировать вступление Украины и Молдовы в ЕС, то это означает, что нас включили в список списка списков, и так можно продолжать бесконечно", - подчеркнул политолог. Кориненко обратил внимание на то, что такой политический ход на руку и проевропейскому президенту Молдавии Майи Санду, чей срок заканчивается в будущем году. "В свою очередь для Майи Санду, чья партия потерпела поражение на местных выборах в ноябре, это вопрос политический – через год президентские выборы и очень важно показать избирателю какой-то результат. А переговорный процесс с ЕС – это момент неосязаемый. Это не зарплата и не продукты, которые можно потрогать, но чем можно гордиться, что вот начали переговорный процесс", - пояснил он. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231124/es-1911521795.html
https://ria.ru/20231216/ekspert-1916167626.html
https://ria.ru/20231215/moldavia-1916132615.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, майя санду, виктор орбан, молдавия, украина, россия, в мире
Евросоюз, Майя Санду, Виктор Орбан, Молдавия, Украина, Россия, В мире
Эксперт рассказал о настоящей цели ЕС в переговорах о членстве с Молдавией

Эксперт: переговоры с ЕС служат пряником для Молдавии, отвлекающим от влияния РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Кишиневе
Повседневная жизнь в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 дек - РИА Новости. Старт переговоров о членстве Молдавии в ЕС политический ход, который является лишь пряником для того, чтобы республика не попала под влияние России, которое на фоне событий на Украине будет расти, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Эксперт оценил вариант вступления Грузии и Молдавии в ЕС "по частям"
24 ноября, 11:14
"Это решение ЕС всего лишь политический ход. Молдова не имеет здесь никаких достижений. Все делается для того, чтобы выбить почву из-под России. Сейчас даже уже политическое руководство Молдовы не верит, что Украина сможет добиться каких-то значительных результатов в вооруженном конфликте, поэтому влияние России будет расти. Задача Евросоюза дать какой-то пряник тем странам, которые смотрят на Запад, чтобы они не попали под влияние РФ", - заявил Кориненко.
По его словам, Украина сейчас, явно не получив помощь от США, нуждается в каком-то стимуле для населения продолжать вооруженный конфликт, а Европа иссякла и не может дать ни денег, ни оружия.
"Поэтому самое большое, что сейчас может дать Европа – это обещание, что Украина и Молдова когда-то станут членами ЕС. Что касается переговоров, то ЕС ничего не стоит пообещать начать эти переговоры. Турция с 87 года ведет переговоры. И по факту это ничего не значит. А если учесть слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что еще 75 раз они смогут заблокировать вступление Украины и Молдовы в ЕС, то это означает, что нас включили в список списка списков, и так можно продолжать бесконечно", - подчеркнул политолог.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эксперт назвал переговоры по Украине и Молдавии иллюзией евроинтеграции
Вчера, 10:56
Кориненко обратил внимание на то, что такой политический ход на руку и проевропейскому президенту Молдавии Майи Санду, чей срок заканчивается в будущем году. "В свою очередь для Майи Санду, чья партия потерпела поражение на местных выборах в ноябре, это вопрос политический – через год президентские выборы и очень важно показать избирателю какой-то результат. А переговорный процесс с ЕС – это момент неосязаемый. Это не зарплата и не продукты, которые можно потрогать, но чем можно гордиться, что вот начали переговорный процесс", - пояснил он.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Парламент Молдавии назвал Россию главной угрозой стране
15 декабря, 23:25
 
ЕвросоюзМайя СандуВиктор ОрбанМолдавияУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала