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Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море - РИА Новости, 16.12.2023
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21:49 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/miny-1916245020.html
Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море
Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море - РИА Новости, 16.12.2023
Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море
Главы минобороны Турции, Болгарии и Румынии планируют 11 января в Стамбуле подписать соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T21:49
2023-12-16T21:49
в мире
турция
болгария
черное море
яшар гюлер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СТАМБУЛ, 16 дек – РИА Новости. Главы минобороны Турции, Болгарии и Румынии планируют 11 января в Стамбуле подписать соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море, сообщил в субботу турецкий министр Яшар Гюлер. Заместители министров иностранных дел и обороны Турции, Румынии и Болгарии обсудили в конце ноября создание совместной рабочей группы по борьбе с минами в Черном море. "На 11 января 2024 года запланирована церемония подписания соглашения об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море министрами обороны Турции, Болгарии и Румынии", - цитирует агентство DHA заявление Гюлера. По словам министра, Анкара стремится к тому, чтобы Черное море было "морем спокойствия", а все касающиеся его вопросы решались исключительно странами его бассейна. "При необходимости мы запросим помощь союзников, но сейчас такой нужды нет", - отметил Гюлер. "Цель создания группы – обнаружение мин, которые относит течением как из российских, так и украинских портов, и их ликвидация... в последнее время участились случаи обнаружения таких мин, поэтому мы создаем эту тройственную группу. Наши минные тральщики будут патрулировать территорию до румынской границы", - отметил Гюлер. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил ранее, что Бухарест планирует вместе с Турцией и Болгарией провести операцию по обезвреживанию морских мин в Черном море, в течение декабря ожидается прибытие первого британского минного тральщика из двух кораблей этого типа, закупленных минобороны. По его словам, он обсуждал возможность совместной инициативы по разминированию с коллегами из Турции и Болгарии, а также уведомил об этом партнеров из США. После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели семь операций по уничтожению морских мин. В августе турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
https://ria.ru/20231118/balker-1910304390.html
https://ria.ru/20231128/miny-1912266953.html
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в мире, турция, болгария, черное море, яшар гюлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Турция, Болгария, Черное море, Яшар Гюлер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море

МО Турции, Болгарии и Румынии учредят группу по борьбе с минами в Черном море

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГрузовое судно в Керченском проливе
Грузовое судно в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Грузовое судно в Керченском проливе. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 дек – РИА Новости. Главы минобороны Турции, Болгарии и Румынии планируют 11 января в Стамбуле подписать соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море, сообщил в субботу турецкий министр Яшар Гюлер.
Заместители министров иностранных дел и обороны Турции, Румынии и Болгарии обсудили в конце ноября создание совместной рабочей группы по борьбе с минами в Черном море.
Грузовые суда в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
СМИ: в Черном море на мине подорвался балкер, перевозивший из Одессы зерно
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"На 11 января 2024 года запланирована церемония подписания соглашения об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Черном море министрами обороны Турции, Болгарии и Румынии", - цитирует агентство DHA заявление Гюлера.
По словам министра, Анкара стремится к тому, чтобы Черное море было "морем спокойствия", а все касающиеся его вопросы решались исключительно странами его бассейна. "При необходимости мы запросим помощь союзников, но сейчас такой нужды нет", - отметил Гюлер.
"Цель создания группы – обнаружение мин, которые относит течением как из российских, так и украинских портов, и их ликвидация... в последнее время участились случаи обнаружения таких мин, поэтому мы создаем эту тройственную группу. Наши минные тральщики будут патрулировать территорию до румынской границы", - отметил Гюлер.
Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил ранее, что Бухарест планирует вместе с Турцией и Болгарией провести операцию по обезвреживанию морских мин в Черном море, в течение декабря ожидается прибытие первого британского минного тральщика из двух кораблей этого типа, закупленных минобороны. По его словам, он обсуждал возможность совместной инициативы по разминированию с коллегами из Турции и Болгарии, а также уведомил об этом партнеров из США.
После начала конфликта на Украине румынские военно-морские силы провели семь операций по уничтожению морских мин. В августе турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Предупреждающая табличка во время разминирования - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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В миреТурцияБолгарияЧерное мореЯшар ГюлерФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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