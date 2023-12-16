Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/migrant-1916245413.html
СМИ: мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе
СМИ: мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе - РИА Новости, 16.12.2023
СМИ: мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе
Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в субботу, на следующий день после ее закрытия,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T21:55
2023-12-16T21:55
россия
в мире
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ffbac5ef0e6ab62ea9ad0a3238449f65.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в субботу, на следующий день после ее закрытия, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии. "Один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа (крупнейший погранпереход - ред.) в субботу и попросил убежища в Финляндии, сообщили газете Helsingin Sanomat в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии", - сказано в материале. Как утверждает глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф, высота заграждений на границе составляет не менее двух метров. По его словам, это первый случай, когда кто-то перелез через забор на восточной границе Финляндии. "В прошлом никто даже не пытался перелезть через забор или сломать его", - приводит его слова газета. Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, на срок до 14 января. Единственным вариантом транспортного сообщения между Россией и Финляндией по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231129/finlyandiya-1912547658.html
https://ria.ru/20231129/finlyandiya-1912547658.html
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c566e74186a0d92ffce01724bc709bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, финляндия
Россия, В мире, Финляндия
СМИ: мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе

Helsingin Sanomat: мигрант проник из РФ в Финляндию через забор на границе

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в субботу, на следующий день после ее закрытия, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии.
"Один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа (крупнейший погранпереход - ред.) в субботу и попросил убежища в Финляндии, сообщили газете Helsingin Sanomat в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии", - сказано в материале.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Эксперт оценил вероятность открытия границ Финляндией после 13 декабря
29 ноября, 09:54
Как утверждает глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф, высота заграждений на границе составляет не менее двух метров. По его словам, это первый случай, когда кто-то перелез через забор на восточной границе Финляндии.
"В прошлом никто даже не пытался перелезть через забор или сломать его", - приводит его слова газета.
Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, на срок до 14 января. Единственным вариантом транспортного сообщения между Россией и Финляндией по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала".
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эксперт оценил вероятность открытия границ Финляндией после 13 декабря
29 ноября, 09:54
Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией.
Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Лавров отправляется на Запад, зато прибалты передумали
29 ноября, 08:00
 
РоссияВ миреФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала