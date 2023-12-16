https://ria.ru/20231216/migrant-1916245413.html

СМИ: мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе

СМИ: мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе - РИА Новости, 16.12.2023

СМИ: мигрант проник из России в Финляндию через забор на закрытой границе

Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в субботу, на следующий день после ее закрытия,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T21:55

2023-12-16T21:55

2023-12-16T21:55

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в субботу, на следующий день после ее закрытия, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану Финляндии. "Один человек перелез через пограничный забор в Ваалимаа (крупнейший погранпереход - ред.) в субботу и попросил убежища в Финляндии, сообщили газете Helsingin Sanomat в пограничной охране Юго-Восточной Финляндии", - сказано в материале. Как утверждает глава пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф, высота заграждений на границе составляет не менее двух метров. По его словам, это первый случай, когда кто-то перелез через забор на восточной границе Финляндии. "В прошлом никто даже не пытался перелезть через забор или сломать его", - приводит его слова газета. Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, на срок до 14 января. Единственным вариантом транспортного сообщения между Россией и Финляндией по сухопутной границе остаются железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска "Вайниккала". Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт - самый северный КПП "Райя-Йоосепи", а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: "Ваалимаа" ("Торфяновка") и "Ниирала" ("Вяртсиля"). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231129/finlyandiya-1912547658.html

https://ria.ru/20231129/finlyandiya-1912547658.html

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

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россия, в мире, финляндия