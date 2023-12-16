https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html

Мишустин исполнил мечту девочки из Астрахани побывать на шоколадной фабрике

Мишустин исполнил мечту девочки из Астрахани побывать на шоколадной фабрике - РИА Новости, 16.12.2023

Мишустин исполнил мечту девочки из Астрахани побывать на шоколадной фабрике

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани — он побывал вместе с ней на экскурсии на одной... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:21

2023-12-16T15:21

2023-12-16T16:46

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астрахань

михаил мишустин

объединенные кондитеры

азербайджан

общество

елка желаний

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани — он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик.Предприятие холдинга "Объединенные кондитеры" также посетили главы делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, прибывшие для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств СНГ, и дети из стран постсоветского пространства, которые живут и учатся в России. Все вместе они побывали на экскурсии в производственных цехах, где посмотрели на процесс изготовления шоколадных конфет."Ну что, все готовы? Вперед!" — скомандовал Мишустин, взяв детей за руки. Участники мероприятия увидели, как работает фабрика, и смогли попробовать конфеты прямо с конвейера — в этом им помог глава правительства, раздав сладости самым маленьким. Гости из СНГ также отведали шоколадные конфеты российского производства.После этого детей, их родителей и глав делегаций ждало праздничное чаепитие."На самом деле это вкус детства, праздника. Хочу от всей души вас поздравить с наступающим праздником, с Новым годом. <...> Налегайте на конфеты, это все для вас", — сказал премьер.Он также посоветовал им укреплять дружеские отношения так же, как это происходит на постсоветском пространстве.Мама Снежаны Дарья Захаренко поблагодарила Мишустина за то, что он исполнил желание ее дочери в рамках акции "Елка желаний"."Спасибо, что исполнили мечту моей дочери. Вы сделали для нас новогоднее чудо. Это настоящее новогоднее волшебство. <...> Мы это запомним на всю жизнь", — подчеркнула она."Объединенные кондитеры" — российский холдинг, объединяющий 16 предприятий, в число которых входят знаменитые "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн "Бабаевский", "Рот Фронт". Фабрики производят более 3,5 тысячи наименований кондитерских изделий, объемы производства составляют свыше 360 тысяч тонн в год. В ассортименте холдинга — известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие.В состав "Объединенных кондитеров" также входят агропромышленный кластер, обеспечивающий значительную долю собственного сырья для производства кондитерских изделий, инновационный центр по разработке кондитерских новинок и розничная сеть "Аленка", которая насчитывает более 80 магазинов по всей России. Продукция холдинга поставляется на экспорт более чем в 40 стран. Наиболее популярные кондитерские изделия сертифицированы по международным стандартам "Халяль" и "Кашрут".

https://ria.ru/20231215/mechty-1916049073.html

https://ria.ru/20231207/mikroskop-1914450388.html

https://ria.ru/20231204/mechta-1913747824.html

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россия, астрахань, михаил мишустин, объединенные кондитеры , азербайджан, общество, елка желаний