https://ria.ru/20231216/mechta-1916203731.html
Мишустин исполнил мечту девочки из Астрахани побывать на шоколадной фабрике
Мишустин исполнил мечту девочки из Астрахани побывать на шоколадной фабрике - РИА Новости, 16.12.2023
Мишустин исполнил мечту девочки из Астрахани побывать на шоколадной фабрике
Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани — он побывал вместе с ней на экскурсии на одной... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:21
2023-12-16T15:21
2023-12-16T16:46
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астрахань
михаил мишустин
объединенные кондитеры
азербайджан
общество
елка желаний
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани — он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик.Предприятие холдинга "Объединенные кондитеры" также посетили главы делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, прибывшие для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств СНГ, и дети из стран постсоветского пространства, которые живут и учатся в России. Все вместе они побывали на экскурсии в производственных цехах, где посмотрели на процесс изготовления шоколадных конфет."Ну что, все готовы? Вперед!" — скомандовал Мишустин, взяв детей за руки. Участники мероприятия увидели, как работает фабрика, и смогли попробовать конфеты прямо с конвейера — в этом им помог глава правительства, раздав сладости самым маленьким. Гости из СНГ также отведали шоколадные конфеты российского производства.После этого детей, их родителей и глав делегаций ждало праздничное чаепитие."На самом деле это вкус детства, праздника. Хочу от всей души вас поздравить с наступающим праздником, с Новым годом. <...> Налегайте на конфеты, это все для вас", — сказал премьер.Он также посоветовал им укреплять дружеские отношения так же, как это происходит на постсоветском пространстве.Мама Снежаны Дарья Захаренко поблагодарила Мишустина за то, что он исполнил желание ее дочери в рамках акции "Елка желаний"."Спасибо, что исполнили мечту моей дочери. Вы сделали для нас новогоднее чудо. Это настоящее новогоднее волшебство. <...> Мы это запомним на всю жизнь", — подчеркнула она."Объединенные кондитеры" — российский холдинг, объединяющий 16 предприятий, в число которых входят знаменитые "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн "Бабаевский", "Рот Фронт". Фабрики производят более 3,5 тысячи наименований кондитерских изделий, объемы производства составляют свыше 360 тысяч тонн в год. В ассортименте холдинга — известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие.В состав "Объединенных кондитеров" также входят агропромышленный кластер, обеспечивающий значительную долю собственного сырья для производства кондитерских изделий, инновационный центр по разработке кондитерских новинок и розничная сеть "Аленка", которая насчитывает более 80 магазинов по всей России. Продукция холдинга поставляется на экспорт более чем в 40 стран. Наиболее популярные кондитерские изделия сертифицированы по международным стандартам "Халяль" и "Кашрут".
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россия, астрахань, михаил мишустин, объединенные кондитеры , азербайджан, общество, елка желаний
Хорошие новости, Россия, Астрахань, Михаил Мишустин, Объединенные кондитеры , Азербайджан, Общество, Елка желаний
Мишустин исполнил мечту девочки из Астрахани побывать на шоколадной фабрике
Мишустин исполнил мечту Снежаны из Астрахани побывать на шоколадной фабрике
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетней Снежаны из Астрахани — он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик.
Предприятие холдинга "Объединенные кондитеры
" также посетили главы делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
, прибывшие для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств СНГ, и дети из стран постсоветского пространства, которые живут и учатся в России.
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Все вместе они побывали на экскурсии в производственных цехах, где посмотрели на процесс изготовления шоколадных конфет.
"Ну что, все готовы? Вперед!" — скомандовал Мишустин, взяв детей за руки.
Участники мероприятия увидели, как работает фабрика, и смогли попробовать конфеты прямо с конвейера — в этом им помог глава правительства, раздав сладости самым маленьким. Гости из СНГ также отведали шоколадные конфеты российского производства.
После этого детей, их родителей и глав делегаций ждало праздничное чаепитие.
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"На самом деле это вкус детства, праздника. Хочу от всей души вас поздравить с наступающим праздником, с Новым годом. <...> Налегайте на конфеты, это все для вас", — сказал премьер.
Он также посоветовал им укреплять дружеские отношения так же, как это происходит на постсоветском пространстве.
Мама Снежаны Дарья Захаренко поблагодарила Мишустина за то, что он исполнил желание ее дочери в рамках акции "Елка желаний".
"Спасибо, что исполнили мечту моей дочери. Вы сделали для нас новогоднее чудо. Это настоящее новогоднее волшебство. <...> Мы это запомним на всю жизнь", — подчеркнула она.
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"Объединенные кондитеры" — российский холдинг, объединяющий 16 предприятий, в число которых входят знаменитые "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн "Бабаевский", "Рот Фронт". Фабрики производят более 3,5 тысячи наименований кондитерских изделий, объемы производства составляют свыше 360 тысяч тонн в год. В ассортименте холдинга — известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие.
В состав "Объединенных кондитеров" также входят агропромышленный кластер, обеспечивающий значительную долю собственного сырья для производства кондитерских изделий, инновационный центр по разработке кондитерских новинок и розничная сеть "Аленка", которая насчитывает более 80 магазинов по всей России.
Продукция холдинга поставляется на экспорт более чем в 40 стран. Наиболее популярные кондитерские изделия сертифицированы по международным стандартам "Халяль" и "Кашрут".
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