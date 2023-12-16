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В Северной Осетии ликвидировали пожар в торговом центре - РИА Новости, 16.12.2023
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10:42 16.12.2023 (обновлено: 10:45 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/mchs-1916166682.html
В Северной Осетии ликвидировали пожар в торговом центре
В Северной Осетии ликвидировали пожар в торговом центре - РИА Новости, 16.12.2023
В Северной Осетии ликвидировали пожар в торговом центре
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в торговом центре "Башни" в Северной Осетии на площади 900 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:42
2023-12-16T10:45
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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ПЯТИГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в торговом центре "Башни" в Северной Осетии на площади 900 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал, сообщает региональное управления МЧС в Telegram-канале. По данным ведомства, пожар произошёл в 00.16 мск в торговом центре "Башни" на автодороге Назрань-Кантышево. &quot;В 2.52 пожарные локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. В 5.30 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара пострадавших и погибших нет&quot;, – информирует ведомство.Отмечается, что к тушению пожара от МЧС России привлекались 20 единиц техники и 78 человек личного состава.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Северной Осетии ликвидировали пожар в торговом центре

МЧС: в Северной Осетии ликвидировали пожар в ТЦ на площади 900 квадратных метров

© Фото : МЧС Северной Осетии/TelegramМесто пожара в торговом центре "Башни" в Северной Осетии. 16 декабря 2023
Место пожара в торговом центре Башни в Северной Осетии. 16 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : МЧС Северной Осетии/Telegram
Место пожара в торговом центре "Башни" в Северной Осетии. 16 декабря 2023
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ПЯТИГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в торговом центре "Башни" в Северной Осетии на площади 900 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал, сообщает региональное управления МЧС в Telegram-канале.
По данным ведомства, пожар произошёл в 00.16 мск в торговом центре "Башни" на автодороге Назрань-Кантышево.
«

"В 2.52 пожарные локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. В 5.30 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара пострадавших и погибших нет", – информирует ведомство.

Отмечается, что к тушению пожара от МЧС России привлекались 20 единиц техники и 78 человек личного состава.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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