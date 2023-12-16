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В Северной Осетии ликвидировали пожар в торговом центре

В Северной Осетии ликвидировали пожар в торговом центре - РИА Новости, 16.12.2023

В Северной Осетии ликвидировали пожар в торговом центре

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в торговом центре "Башни" в Северной Осетии на площади 900 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:42

2023-12-16T10:42

2023-12-16T10:45

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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ПЯТИГОРСК, 16 дек – РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в торговом центре "Башни" в Северной Осетии на площади 900 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал, сообщает региональное управления МЧС в Telegram-канале. По данным ведомства, пожар произошёл в 00.16 мск в торговом центре "Башни" на автодороге Назрань-Кантышево. "В 2.52 пожарные локализовали пожар на площади 900 квадратных метров. В 5.30 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара пострадавших и погибших нет", – информирует ведомство.Отмечается, что к тушению пожара от МЧС России привлекались 20 единиц техники и 78 человек личного состава.

https://ria.ru/20231215/pozhar-1915981420.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар