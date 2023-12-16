https://ria.ru/20231216/mask-1916209740.html

Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в Галактике

Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в Галактике - РИА Новости, 16.12.2023

Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в Галактике

Доказательств существования инопланетян нет, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск на публичном мероприятии в Риме. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T16:04

2023-12-16T16:04

2023-12-16T17:17

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РИМ, 16 дек — РИА Новости. Доказательств существования инопланетян нет, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск на публичном мероприятии в Риме."Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был "где инопланетяне?". Одним из объяснений будет сказать, что сознание —очень редкая вещь. Я не видел доказательств (существования. — Прим. ред.) инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание — это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", — отметил он.По мнению предпринимателя, люди должны стать особенным видом, если с планетой ничего не случится. "Если мы беспокоимся о жизни, мы должны стать межзвездными", — добавил Маск.Ранее бизнесмен не раз высказывал мысли о необходимости превращения человечества в "космическую цивилизацию, межпланетный вид", чтобы стать "представителями нескольких планет".

https://ria.ru/20231216/mask-1916206063.html

рим

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в мире, космос - риа наука, рим, илон маск, spacex