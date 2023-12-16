https://ria.ru/20231216/mashiny-1916147897.html

СМИ: мэр Лондона отказался передать Киеву подлежащие утилизации машины

СМИ: мэр Лондона отказался передать Киеву подлежащие утилизации машины - РИА Новости, 16.12.2023

СМИ: мэр Лондона отказался передать Киеву подлежащие утилизации машины

Мэр Лондона Садик Хан отказался предоставить украинскому коллеге Виталию Кличко машины, предназначенные для утилизации, чтобы использовать их в конфликте с... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T04:14

2023-12-16T04:14

2023-12-16T15:43

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан отказался предоставить украинскому коллеге Виталию Кличко машины, предназначенные для утилизации, чтобы использовать их в конфликте с Россией, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на письмо Хана. По сведениям издания, в сентябре мэр Киева написал Хану, предложив передать в дар Украине часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). По словам Кличко, эти машины пригодились бы "в различных спасательных и транспортных целях". "Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической <...> и экологической точки зрения", — ссылается Telegraph на ответное письмо Хана, отправленное 12 декабря. Источники в британском правительстве рассказали газете, что мэр Лондона опирается на закон об администрации Большого Лондона, который приняло лейбористское правительство Тони Блэра в 1999 году. "Изменение схемы утилизации в рамках ULEZ для экспорта автомобилей на Украину невозможно в рамках действующих ограничений Ззакона об администрации Большого Лондона", — пояснил Telegraph неназванный представитель мэрии.В июле суд Лондона признал законным решение Хана расширить зону ULEZ с центральных на внешние районы столицы. Это вызвало недовольство многих британцев на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране. США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину вооружениями и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231216/polsha-1916141899.html

https://ria.ru/20231215/vertolety-1916014538.html

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в мире, украина, лондон, великобритания, садик хан, виталий кличко, нато