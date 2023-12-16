https://ria.ru/20231216/mariupol-1916196357.html

Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя, заявил Бут

Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя, заявил Бут - РИА Новости, 16.12.2023

Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя, заявил Бут

Весь мир удивляется темпом восстановления Мариуполя в ДНР, заявил РИА Новости депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут, оценив ход восстановления Донбасса в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:28

2023-12-16T14:28

2023-12-16T14:28

специальная военная операция на украине

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

виктор бут

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Весь мир удивляется темпом восстановления Мариуполя в ДНР, заявил РИА Новости депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут, оценив ход восстановления Донбасса в ходе поездки в ДНР для встречи с руководством республики. "Весь мир удивляется темпом восстановления Мариуполя. Я думаю, что с такими же темпами Донецк будет не просто восстановлен, а станет опять жемчужиной Донбасса, как только линия боевого соприкосновения сдвинется, для этого есть все предпосылки", - рассказал агентству Бут. Он также отметил, что прежде всего люди должны сплотиться и оказывать всяческое содействие военным участникам СВО: "Главное сейчас, чтобы наши воины на линии боевого соприкосновения выполняли свою боевую задачу, и здесь мы все должны плечом к плечу помогать и оказывать всяческое содействие". Ранее Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявлял, что в следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление. На сегодняшний день над восстановлением Мариуполя трудится до 35 тысяч человек.

https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

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мариуполь, донбасс, донецкая народная республика, виктор бут