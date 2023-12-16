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Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя, заявил Бут
Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя, заявил Бут - РИА Новости, 16.12.2023
Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя, заявил Бут
Весь мир удивляется темпом восстановления Мариуполя в ДНР, заявил РИА Новости депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут, оценив ход восстановления Донбасса в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:28
2023-12-16T14:28
2023-12-16T14:28
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донбасс
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Весь мир удивляется темпом восстановления Мариуполя в ДНР, заявил РИА Новости депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут, оценив ход восстановления Донбасса в ходе поездки в ДНР для встречи с руководством республики. "Весь мир удивляется темпом восстановления Мариуполя. Я думаю, что с такими же темпами Донецк будет не просто восстановлен, а станет опять жемчужиной Донбасса, как только линия боевого соприкосновения сдвинется, для этого есть все предпосылки", - рассказал агентству Бут. Он также отметил, что прежде всего люди должны сплотиться и оказывать всяческое содействие военным участникам СВО: "Главное сейчас, чтобы наши воины на линии боевого соприкосновения выполняли свою боевую задачу, и здесь мы все должны плечом к плечу помогать и оказывать всяческое содействие". Ранее Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявлял, что в следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление. На сегодняшний день над восстановлением Мариуполя трудится до 35 тысяч человек.
https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html
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мариуполь, донбасс, донецкая народная республика, виктор бут
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Виктор Бут
Весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя, заявил Бут
Бут заявил, что весь мир удивляется темпам восстановления Мариуполя в ДНР
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Весь мир удивляется темпом восстановления Мариуполя в ДНР, заявил РИА Новости депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут, оценив ход восстановления Донбасса в ходе поездки в ДНР для встречи с руководством республики.
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"Весь мир удивляется темпом восстановления Мариуполя. Я думаю, что с такими же темпами Донецк будет не просто восстановлен, а станет опять жемчужиной Донбасса, как только линия боевого соприкосновения сдвинется, для этого есть все предпосылки", - рассказал агентству Бут.
Он также отметил, что прежде всего люди должны сплотиться и оказывать всяческое содействие военным участникам СВО: "Главное сейчас, чтобы наши воины на линии боевого соприкосновения выполняли свою боевую задачу, и здесь мы все должны плечом к плечу помогать и оказывать всяческое содействие".
Ранее Глава правительства ДНР Евгений Солнцев заявлял, что в следующем году в Мариуполе планируется восстановить еще 1,8 тысячи объектов в дополнение к 12,1 тысячи уже взятых на восстановление. На сегодняшний день над восстановлением Мариуполя трудится до 35 тысяч человек.
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