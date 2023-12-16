https://ria.ru/20231216/kuveyt-1916201009.html
В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира
В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира - РИА Новости, 16.12.2023
В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира
Сорокадневный траур объявлен в Кувейте по умершему эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху, говорится в заявлении кувейтского правительства, которое было... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:00
2023-12-16T15:00
2023-12-16T15:00
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Сорокадневный траур объявлен в Кувейте по умершему эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху, говорится в заявлении кувейтского правительства, которое было зачитано в эфире государственного телевидения. Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. Правительство Кувейта объявило 83-летнего наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром после кончины его старшего брата. "Траур на 40 дней объявлен по эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху. Государственные учреждения будут закрыты на три дня", - сообщается в заявлении.
https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кувейт
В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира
Сорокадневный траур объявлили в Кувейте по умершему эмиру Навафу ас-Сабаху
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Сорокадневный траур объявлен в Кувейте по умершему эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху, говорится в заявлении кувейтского правительства, которое было зачитано в эфире государственного телевидения.
Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. Правительство Кувейта объявило 83-летнего наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром после кончины его старшего брата.
"Траур на 40 дней объявлен по эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху. Государственные учреждения будут закрыты на три дня", - сообщается в заявлении.
Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография