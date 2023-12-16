https://ria.ru/20231216/kuveyt-1916201009.html

В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира

В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира - РИА Новости, 16.12.2023

В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира

Сорокадневный траур объявлен в Кувейте по умершему эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху, говорится в заявлении кувейтского правительства, которое было... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:00

2023-12-16T15:00

2023-12-16T15:00

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кувейт

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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Сорокадневный траур объявлен в Кувейте по умершему эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху, говорится в заявлении кувейтского правительства, которое было зачитано в эфире государственного телевидения. Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. Правительство Кувейта объявило 83-летнего наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром после кончины его старшего брата. "Траур на 40 дней объявлен по эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху. Государственные учреждения будут закрыты на три дня", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html

кувейт

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кувейт