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В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира - РИА Новости, 16.12.2023
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15:00 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/kuveyt-1916201009.html
В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира
В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира - РИА Новости, 16.12.2023
В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира
Сорокадневный траур объявлен в Кувейте по умершему эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху, говорится в заявлении кувейтского правительства, которое было... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:00
2023-12-16T15:00
в мире
кувейт
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Сорокадневный траур объявлен в Кувейте по умершему эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху, говорится в заявлении кувейтского правительства, которое было зачитано в эфире государственного телевидения. Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. Правительство Кувейта объявило 83-летнего наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром после кончины его старшего брата. "Траур на 40 дней объявлен по эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху. Государственные учреждения будут закрыты на три дня", - сообщается в заявлении.
https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html
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в мире, кувейт
В мире, Кувейт
В Кувейте объявили сорокадневный траур после смерти эмира

Сорокадневный траур объявлили в Кувейте по умершему эмиру Навафу ас-Сабаху

© РИА Новости / А. Игнатов | Перейти в медиабанкВид на город Эль-Кувейт
Вид на город Эль-Кувейт - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / А. Игнатов
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Сорокадневный траур объявлен в Кувейте по умершему эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху, говорится в заявлении кувейтского правительства, которое было зачитано в эфире государственного телевидения.
Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. Правительство Кувейта объявило 83-летнего наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром после кончины его старшего брата.
"Траур на 40 дней объявлен по эмиру Навафу аль-Джаберу аль-Ахмеду ас-Сабаху. Государственные учреждения будут закрыты на три дня", - сообщается в заявлении.
Эмир государства Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах. Биография
14:13
 
В миреКувейт
 
 
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