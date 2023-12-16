https://ria.ru/20231216/kot-1916208516.html

В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка

В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка - РИА Новости, 16.12.2023

В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка

Полиция ищет родственников хозяйки квартиры в Красноярске, где после смерти остался кот, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:56

2023-12-16T15:56

2023-12-16T16:07

происшествия

красноярск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/89/1533818971_0:768:1352:1529_1920x0_80_0_0_1a692fb173b99ee837751f6e14a91544.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 дек – РИА Новости. Полиция ищет родственников хозяйки квартиры в Красноярске, где после смерти остался кот, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "К участковому уполномоченному полиции... с заявлением обратилась жительница дома по улице Воронова о том, что в квартире умершей соседки остается кот. По словам женщины, родственник приезжал, но ее просьбу отдать ей кота проигнорировал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников хозяйки квартиры, чтобы вызволить несчастное животное", - говорится в сообщении. Ранее в группе "Дорога домой помощь животным Красноярска" в социальной сети Вконтакте был размещен пост, информирующий, что в закрытой квартире, чья хозяйка умерла, в течение месяца находится кот. Автор поста утверждает, что кормит животное через дверь. Также прилагается видео – на кадрах дверь в квартиру, слышно кошачье мяуканье.

https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск