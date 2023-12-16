https://ria.ru/20231216/kot-1916208516.html
В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка
В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка - РИА Новости, 16.12.2023
В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка
Полиция ищет родственников хозяйки квартиры в Красноярске, где после смерти остался кот, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:56
2023-12-16T15:56
2023-12-16T16:07
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 дек – РИА Новости. Полиция ищет родственников хозяйки квартиры в Красноярске, где после смерти остался кот, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "К участковому уполномоченному полиции... с заявлением обратилась жительница дома по улице Воронова о том, что в квартире умершей соседки остается кот. По словам женщины, родственник приезжал, но ее просьбу отдать ей кота проигнорировал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников хозяйки квартиры, чтобы вызволить несчастное животное", - говорится в сообщении. Ранее в группе "Дорога домой помощь животным Красноярска" в социальной сети Вконтакте был размещен пост, информирующий, что в закрытой квартире, чья хозяйка умерла, в течение месяца находится кот. Автор поста утверждает, что кормит животное через дверь. Также прилагается видео – на кадрах дверь в квартиру, слышно кошачье мяуканье.
https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html
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происшествия, красноярск
В Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка
МВД: в Красноярске пытаются вызволить кота из квартиры, где умерла хозяйка
КРАСНОЯРСК, 16 дек – РИА Новости.
Полиция ищет родственников хозяйки квартиры в Красноярске, где после смерти остался кот, сообщает пресс-служба
регионального главка МВД.
"К участковому уполномоченному полиции... с заявлением обратилась жительница дома по улице Воронова о том, что в квартире умершей соседки остается кот. По словам женщины, родственник приезжал, но ее просьбу отдать ей кота проигнорировал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают родственников хозяйки квартиры, чтобы вызволить несчастное животное", - говорится в сообщении.
Ранее в группе "Дорога домой помощь животным Красноярска" в социальной сети Вконтакте был размещен пост, информирующий, что в закрытой квартире, чья хозяйка умерла, в течение месяца находится кот. Автор поста утверждает, что кормит животное через дверь. Также прилагается видео – на кадрах дверь в квартиру, слышно кошачье мяуканье.
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