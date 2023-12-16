https://ria.ru/20231216/kletki-1916200065.html
Лекарства на основе клеток переживают второй бум, считает эксперт
Лекарства на основе клеток переживают второй бум, считает эксперт - РИА Новости, 16.12.2023
Лекарства на основе клеток переживают второй бум, считает эксперт
Ученые в мире накопили достаточно знаний о преимуществах и рисках препаратов на основе клеток, и сейчас начинается второй бум вокруг этих технологий, заявила... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:55
2023-12-16T15:55
2023-12-16T15:55
общество
россия
мария воронцова
генетика
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Ученые в мире накопили достаточно знаний о преимуществах и рисках препаратов на основе клеток, и сейчас начинается второй бум вокруг этих технологий, заявила кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова в видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK. Во времена первого бума технологий препаратов на основ клеток специалисты еще не обладали необходимыми знаниями о соотношении возможной пользы и рисков, эта сфера не была достаточно отрегулирована, и общество одно время стало настороженно относиться к таким лекарствам, напомнила Воронцова. По ее словам, эта технология "долго ждала своего часа", за это время ученые продолжали исследовать возможности и риски. "На сегодняшний день можно сказать, что мы неплохо разобрались в данном вопросе, о чем говорит рынок таких препаратов, который ежегодно прилично растет. Так что новый, второй бум, уже начинается", - отметила эксперт. Например, с помощью препаратов на основе так называемого секретома – содержимого на основе молекул и молекулярных комплексов, выделяемого живыми клетками для "общения" с другими клетками, можно восстанавливать функции конкретных органов человека, добавила она.
https://ria.ru/20231216/embrion-1916199009.html
https://ria.ru/20231111/genom-1907913880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария воронцова, генетика
Общество, Россия, Мария Воронцова, генетика
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Ученые в мире накопили достаточно знаний о преимуществах и рисках препаратов на основе клеток, и сейчас начинается второй бум вокруг этих технологий, заявила кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова в видеоинтервью
проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK.
Во времена первого бума технологий препаратов на основ клеток специалисты еще не обладали необходимыми знаниями о соотношении возможной пользы и рисков, эта сфера не была достаточно отрегулирована, и общество одно время стало настороженно относиться к таким лекарствам, напомнила Воронцова.
Риски редактирования генов эмбрионов для медицины сейчас непредсказуемы
По ее словам, эта технология "долго ждала своего часа", за это время ученые продолжали исследовать возможности и риски.
"На сегодняшний день можно сказать, что мы неплохо разобрались в данном вопросе, о чем говорит рынок таких препаратов, который ежегодно прилично растет. Так что новый, второй бум, уже начинается", - отметила эксперт.
Например, с помощью препаратов на основе так называемого секретома – содержимого на основе молекул и молекулярных комплексов, выделяемого живыми клетками для "общения" с другими клетками, можно восстанавливать функции конкретных органов человека, добавила она.
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