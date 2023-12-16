Заявления Киева о членстве в ЕС раздражают общественность, считает эксперт
Экперт: популистские заявления Киева о вступлении в ЕС раздражают общественность
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинские власти своими популистскими заявлениями о евроинтеграции нагнетают обстановку в обществе и раздражают лидеров государств-членов ЕС, считает глава украинского "Центра новых решений" Константин Елисеев.
"Сегодня в контексте Евросовета стало очевидным, что миф о так называемом турборежиме вступления в Евросоюз развеялся. Как свидетельство этого в подавляющем большинстве комментариев лидеров ЕС акцент делается не на темпах и сроках, а на заслугах... Популистские и нереалистические заявления представителей власти не только искажают реальность и порождают завышенные ожидания в украинском обществе, но и раздражают наших партнеров", - приводит слова Елисеева украинское издание "Зеркало недели".
Он отметил, чисто с бюрократической точки зрения решение о статусе страны-кандидата далось Украине достаточно быстро. При этом посол подчеркнул, что на путь к членству от кандидата ожидают не пустые обещания, а результативные системные действия.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в союз, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.