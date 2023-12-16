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Хоценко передал бойцам СВО комплекс борьбы с дронами после звонка Путину - РИА Новости, 16.12.2023
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15:18 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/khotsenko-1916203398.html
Хоценко передал бойцам СВО комплекс борьбы с дронами после звонка Путину
Хоценко передал бойцам СВО комплекс борьбы с дронами после звонка Путину - РИА Новости, 16.12.2023
Хоценко передал бойцам СВО комплекс борьбы с дронами после звонка Путину
Губернатор Омской области Виталий Хоценко написал в своём Telegram-канале, что передал военным в зону СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, после обращения... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:18
2023-12-16T15:18
безопасность
владимир путин
виталий хоценко
омская область
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ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко написал в своём Telegram-канале, что передал военным в зону СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, после обращения одного из них на прямую линию президенту России Владимиру Путину. Во время прямой линии президента России Владимира Путина, ведущая прочитала обращение от военнослужащего Андрея Никишина. Он спросил об обеспечении российских военных, комплексами радиоэлектронной борьбы, использующихся против дронов. Президент Путин попросил предоставить ему расширенную информацию, чтобы все проверить, признав, что в связи со многими моментами в зоне боевых действий могут быть сбои с поставками требующегося оборудования. На обращение отреагировал и губернатор Омской области, пообещав помочь бойцам. "По моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы, используемый против дронов", - написал Виталий Хоценко.Помимо этого, различные региональные организации и волонтёры передают военнослужащим новогодние подарки, гуманитарную помощь, технику и элементы маскировки.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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безопасность, владимир путин, виталий хоценко, омская область, итоги года с владимиром путиным
Безопасность, Владимир Путин, Виталий Хоценко, Омская область, Итоги года с Владимиром Путиным
Хоценко передал бойцам СВО комплекс борьбы с дронами после звонка Путину

Омский губернатор Хоценко передал в зону СВО комплекс РЭБ после звонка Путину

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко написал в своём Telegram-канале, что передал военным в зону СВО комплекс радиоэлектронной борьбы, после обращения одного из них на прямую линию президенту России Владимиру Путину.
Во время прямой линии президента России Владимира Путина, ведущая прочитала обращение от военнослужащего Андрея Никишина. Он спросил об обеспечении российских военных, комплексами радиоэлектронной борьбы, использующихся против дронов. Президент Путин попросил предоставить ему расширенную информацию, чтобы все проверить, признав, что в связи со многими моментами в зоне боевых действий могут быть сбои с поставками требующегося оборудования. На обращение отреагировал и губернатор Омской области, пообещав помочь бойцам.
"По моему поручению передали современный переносной РЭБ сослуживцам Андрея Игоревича Никишина, который на прямой линии президента России Владимира Владимировича Путина озвучил вопрос об обеспечении комплексом радиоэлектронной борьбы, используемый против дронов", - написал Виталий Хоценко.
Помимо этого, различные региональные организации и волонтёры передают военнослужащим новогодние подарки, гуманитарную помощь, технику и элементы маскировки.
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