https://ria.ru/20231216/khamas-1916239750.html

Израиль проигнорировал финансирование ХАМАС задолго до нападения, пишут СМИ

Израиль проигнорировал финансирование ХАМАС задолго до нападения, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023

Израиль проигнорировал финансирование ХАМАС задолго до нападения, пишут СМИ

Израильская разведка задолго до нападения ХАМАС на Израиль знала о многомиллионном финансировании движения через ряд инвестиционных компаний и предложила планы... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T20:51

2023-12-16T20:51

2023-12-16T20:56

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Израильская разведка задолго до нападения ХАМАС на Израиль знала о многомиллионном финансировании движения через ряд инвестиционных компаний и предложила планы по его перекрытию, которые были проигнорированы высшим руководством, сообщает издание New York Times со ссылкой на ряд полученных разведывательных документов и корпоративных отчетов. Согласно бухгалтерским отчетам, полученным из компьютера высокопоставленного чиновника ХАМАС, движение имело активы в размере сотен миллионов долларов, которые поступали через иностранные инвестиционные компании. Издание пишет, что ХАМАС связан с компаниями по добыче полезных ископаемых, птицеводству и строительству дорог в Судане, строительной компанией в ОАЭ, фирмой-застройщиком в Алжире, а также компанией по недвижимости, акции которой котируются на турецкой фондовой бирже. "Расследование показало, что высокопоставленные израильские и американские чиновники не уделяли приоритетное внимание финансовой разведке... что показывает, как десятки миллионов долларов перетекали от компаний в ХАМАС именно в тот момент, когда оно закупало новое оружие и готовило нападение", - пишет издание. По словам израильских и американских чиновников, на своем пике стоимость этого инвестиционного портфеля составляла около 500 миллионов долларов США. Согласно военному документу 2016 года, на эти средства ХАМАС приобретали глушители GPS, дроны и высокоточное оружие. При этом издание также ознакомилось с потенциальными планами действий по перекрытию финансирования ХАМАС, которые поступили от разведки в правительства Израиля и США. Отмечается, что в ответ на эти документы не поступило никакой реакции. Газета пишет, что бывшие агенты израильской разведывательной группы "Гарпун" были настолько разочарованы таким бездействием, что загрузили некоторые документы в соцсети, надеясь, что другие компании и инвесторы увидят их и прекратят вести дела с компаниями, связанными с ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сша, россия, хамас, оон