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СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей - РИА Новости, 17.12.2023
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21:31 16.12.2023 (обновлено: 08:00 17.12.2023)
https://ria.ru/20231216/granitsa-1916243889.html
СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей, передает телеканал ICTV. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-16T21:31
2023-12-17T08:00
в мире
украина
польша
тарас качка
матеуш моравецкий
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей, передает телеканал ICTV. "Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска "Корчева" со стороны Польши. &lt;...&gt; Наши источники сообщают, что водитель умер", — говорится в сообщении.Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля прошлого года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.Накануне радиостанция RMF FM сообщила, что окружной суд Люблина разрешил перевозчикам вновь заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Ягодин —Дорохуск".В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за запрета на поставки украинского зерна. Замминистра экономики и торговли бывшей советской республики Тарас Качка заявил, что страна в ответ на это введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, теперь уже бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из соседнего государства.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны Евросоюза заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231215/sakhar-1915948707.html
https://ria.ru/20231201/piraty-1913046830.html
https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html
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в мире, украина, польша, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Вооруженные силы Украины
СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

ICTV: третий дальнобойщик с Украины умер в очереди на границе с Польшей

© Фото : Rafal Mekler/XГрузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Rafal Mekler/X
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей, передает телеканал ICTV.
"Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска "Корчева" со стороны Польши. <...> Наши источники сообщают, что водитель умер", — говорится в сообщении.
Сахар - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Польские производители попросили ввести эмбарго на сахар с Украины
15 декабря, 08:50
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля прошлого года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
Накануне радиостанция RMF FM сообщила, что окружной суд Люблина разрешил перевозчикам вновь заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Ягодин —Дорохуск".
Акция протеста польских фермеров
Украинцы пожаловались на польских "пиратов"
1 декабря, 01:03
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за запрета на поставки украинского зерна. Замминистра экономики и торговли бывшей советской республики Тарас Качка заявил, что страна в ответ на это введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, теперь уже бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из соседнего государства.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны Евросоюза заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Польский водитель сбил трех граждан Украины на границе
15 декабря, 14:37
 
В миреУкраинаПольшаТарас КачкаМатеуш МоравецкийЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Вооруженные силы Украины
 
 
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