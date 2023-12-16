СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
ICTV: третий дальнобойщик с Украины умер в очереди на границе с Польшей
Грузовик на дороге в районе пункта пропуска на границе Польши и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей, передает телеканал ICTV.
"Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска "Корчева" со стороны Польши. <...> Наши источники сообщают, что водитель умер", — говорится в сообщении.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля прошлого года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
Накануне радиостанция RMF FM сообщила, что окружной суд Люблина разрешил перевозчикам вновь заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Ягодин —Дорохуск".
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за запрета на поставки украинского зерна. Замминистра экономики и торговли бывшей советской республики Тарас Качка заявил, что страна в ответ на это введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, теперь уже бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из соседнего государства.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны Евросоюза заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.