https://ria.ru/20231216/granitsa-1916243889.html

СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей, передает телеканал ICTV. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-16T21:31

2023-12-16T21:31

2023-12-17T08:00

в мире

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польша

тарас качка

матеуш моравецкий

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всемирная торговая организация (вто)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей, передает телеканал ICTV. "Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска "Корчева" со стороны Польши. <...> Наши источники сообщают, что водитель умер", — говорится в сообщении.Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля прошлого года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.Накануне радиостанция RMF FM сообщила, что окружной суд Люблина разрешил перевозчикам вновь заблокировать границу с Украиной в пункте пропуска "Ягодин —Дорохуск".В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за запрета на поставки украинского зерна. Замминистра экономики и торговли бывшей советской республики Тарас Качка заявил, что страна в ответ на это введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, теперь уже бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу из соседнего государства.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина из-за этого обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны Евросоюза заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231215/sakhar-1915948707.html

https://ria.ru/20231201/piraty-1913046830.html

https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html

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в мире, украина, польша, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), вооруженные силы украины