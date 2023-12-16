https://ria.ru/20231216/genetika-1916199828.html

Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам

Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам - РИА Новости, 16.12.2023

Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам

Искусственный интеллект будет находить все большее применение в медицине, но лишь в качестве вспомогательного инструмента врача, а окончательное решение при... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:33

2023-12-16T15:33

2023-12-16T15:33

россия

мария воронцова

общество

генетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735508154_0:165:2826:1755_1920x0_80_0_0_0261ed38bdb095fec52426a6ea76c7d9.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Искусственный интеллект будет находить все большее применение в медицине, но лишь в качестве вспомогательного инструмента врача, а окончательное решение при постановке диагноза и выборе метода лечения должен принимать человек, считает кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. "Чем дальше, тем больше искусственный интеллект будет применяться в медицине, это однозначно", - сказала Воронцова в видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK. По ее словам, искусственный интеллект поможет врачам обрабатывать огромные массивы данных о конкретных пациентах, поможет поставить правильный диагноз и выбрать нужный способ терапии. Но это будут именно вспомогательные технологии, подчеркнула она. "По моему мнению, все-таки окончательное решение должно быть за человеком", - отметила Воронцова. "Поскольку при том, что искусственный интеллект - это инструмент, который обязательно будет полезен в нашей жизни, он все-таки не является панацеей", - добавила она.

https://ria.ru/20231216/genom-1916197996.html

https://ria.ru/20231111/genom-1907913880.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Илья Абрамов

Илья Абрамов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

россия, мария воронцова, общество, генетика