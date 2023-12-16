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Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам - РИА Новости, 16.12.2023
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15:33 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/genetika-1916199828.html
Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам
Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам - РИА Новости, 16.12.2023
Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам
Искусственный интеллект будет находить все большее применение в медицине, но лишь в качестве вспомогательного инструмента врача, а окончательное решение при... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:33
2023-12-16T15:33
россия
мария воронцова
общество
генетика
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Искусственный интеллект будет находить все большее применение в медицине, но лишь в качестве вспомогательного инструмента врача, а окончательное решение при постановке диагноза и выборе метода лечения должен принимать человек, считает кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. "Чем дальше, тем больше искусственный интеллект будет применяться в медицине, это однозначно", - сказала Воронцова в видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK. По ее словам, искусственный интеллект поможет врачам обрабатывать огромные массивы данных о конкретных пациентах, поможет поставить правильный диагноз и выбрать нужный способ терапии. Но это будут именно вспомогательные технологии, подчеркнула она. "По моему мнению, все-таки окончательное решение должно быть за человеком", - отметила Воронцова. "Поскольку при том, что искусственный интеллект - это инструмент, который обязательно будет полезен в нашей жизни, он все-таки не является панацеей", - добавила она.
https://ria.ru/20231216/genom-1916197996.html
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россия, мария воронцова, общество, генетика
Россия, Мария Воронцова, Общество, генетика
Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но финальные решения принимать врачам

Эксперт: ИИ поможет ставить диагнозы, но итоговые решения принимать врачам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Искусственный интеллект будет находить все большее применение в медицине, но лишь в качестве вспомогательного инструмента врача, а окончательное решение при постановке диагноза и выборе метода лечения должен принимать человек, считает кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.
"Чем дальше, тем больше искусственный интеллект будет применяться в медицине, это однозначно", - сказала Воронцова в видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK.
Кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики
14:41
По ее словам, искусственный интеллект поможет врачам обрабатывать огромные массивы данных о конкретных пациентах, поможет поставить правильный диагноз и выбрать нужный способ терапии. Но это будут именно вспомогательные технологии, подчеркнула она.
"По моему мнению, все-таки окончательное решение должно быть за человеком", - отметила Воронцова. "Поскольку при том, что искусственный интеллект - это инструмент, который обязательно будет полезен в нашей жизни, он все-таки не является панацеей", - добавила она.
Иллюстрация ДНК человека - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Небожественное предопределение. Как гены влияют на выбор жизненного пути
11 ноября, 08:00
 
РоссияМария ВоронцоваОбществогенетика
 
 
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