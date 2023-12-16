https://ria.ru/20231216/gd-1916200901.html
В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений
В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений - РИА Новости, 16.12.2023
В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений
Лицам с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей предлагается запретить посещать образовательные организации, деятельность... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:59
2023-12-16T14:59
2023-12-16T15:00
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Лицам с неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей предлагается запретить посещать образовательные организации, деятельность которых связана с обучением несовершеннолетних, соответствующий проект размещен в электронной базе Госдумы. "Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур (за исключением случаев, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов)", - сказано в проекте.
https://ria.ru/20231216/sk-1916192203.html
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В ГД предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений
ГД: судимым за педофилию предлагается запретить посещать учебные заведения