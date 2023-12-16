https://ria.ru/20231216/gaz-1916151294.html

Глава "Сербиягаза" признал безальтернативность российского газа для Европы

Глава "Сербиягаза" признал безальтернативность российского газа для Европы - РИА Новости, 16.12.2023

Глава "Сербиягаза" признал безальтернативность российского газа для Европы

У Европы нет ни среднесрочного ни долгосрочного решения по снабжению газом без России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Сербиягаз",... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T06:11

2023-12-16T06:11

2023-12-16T14:25

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душан баятович

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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. У Европы нет ни среднесрочного ни долгосрочного решения по снабжению газом без России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Сербиягаз", заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. "Азербайджану требуются гарантии по закупкам газа на 15 лет, чтобы вложить средства и перейти с 18 миллиардов кубометров добычи в год на 36 миллиардов. Американцы также будут требовать долгосрочных контрактов на поставки своего СПГ, они должны построить новые суда, организовать новую добычу сланцевого газа. На все это нужно время", — считает он. По словам собеседника агентства, хотя энергетический кризис удалось взять под контроль, цены на прежний уровень уже не вернутся. "В Европе стагфляция, это значит — снижение ВВП и инфляция. Ничего больше не будет как раньше. И в политическом смысле Европа — американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР", — добавил глава госкомпании.Он отметил, что производства в США будут обеспечиваться американским газом, в Китае — российским, тогда как в Европе происходит деиндустриализация."Это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС", — сказал Баятович.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания а самих Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>

https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

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россия, европа, сербия, душан баятович, в мире