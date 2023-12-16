https://ria.ru/20231216/fosagro-1916178515.html

Рыбников: объем продукции комплекса ФосАгро в Балакове может вырасти на 28%

Рыбников: объем продукции комплекса ФосАгро в Балакове может вырасти на 28% - РИА Новости, 16.12.2023

Рыбников: объем продукции комплекса ФосАгро в Балакове может вырасти на 28%

Филиал АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в Балаково ежегодно производит более 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений и другой продукции, и эта планка будет... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:24

2023-12-16T12:24

2023-12-16T12:24

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Филиал АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") в Балаково ежегодно производит более 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений и другой продукции, и эта планка будет постепенно повышаться, сообщил генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников на церемонии, посвященной 50-летнему юбилею производственного комплекса. Рыбников отметил, что первоначальный инвестиционный проект развития мощностей Балаковского комплекса, утвержденный три года назад, был пересмотрен и укрупнен, а финансирование увеличено с 15,6 миллиарда до 27 миллиардов рублей. Обновленная инвестпрограмма предусматривает применение новых технических решений с использованием наилучших доступных технологий. "Сейчас уже активно идет реализация 3-го этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK и увеличением валового объема выпуска готовой продукции. К 2026 году компания планирует создать на Балаковском комплексе мощности по производству почти 1 миллиона тонн сложных NPK-удобрений и более 0,5 миллиона тонн DAP. В результате реализации третьего этапа общий объем выпуска продукции Балаковским комплексом может увеличиться на 28%, в зависимости от номенклатуры выпускаемой продукции", - привели в пресс-службе ФосАгро слова Рыбникова. Он подчеркнул, что создаваемые в Балакове производственные линии будут ориентированы на удовлетворение растущих потребностей отечественных аграриев. Рыбников напомнил также о вкладе балаковского предприятия в социально-экономическое развитие Саратовской области. Так, налоговые отчисления в консолидированный бюджет региона в 2023 году вновь превысили 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, компания направила на благоустройство Балакова более 370 миллионов рублей, продолжает реализацию масштабных проектов развития образования, детского и профессионального спорта, культуры, здравоохранения. За последние годы только в Саратовской области на эти цели было выделено более 4,5 миллиарда рублей. Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров вручил на церемонии сотрудникам предприятия государственные награды, почетные грамоты и благодарности. "Предприятие стало одной из главных точек роста Саратовской области и всего Приволжского федерального округа. И это получилось благодаря активному и эффективному управлению, профессионализму и самоотдаче сотрудников. У вас выстроена система научно-технического и социального обеспечения производства, и это тоже очень важно", - приводятся в сообщении слова Комарова. В свою очередь, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин напомнил, что Балаковский филиал АО "Апатит" в этом году стал победителем регионального конкурса "Инвестор года". На развитие предприятия ФосАгро направила рекордные 11,7 миллиарда рублей. В рамках корпоративной Стратегии развития модернизирована одна из сернокислотных установок, ее производительность увеличена на 40%. Ранее введены в строй новые склады, модернизировано производство фосфорной кислоты, цех фосфорных удобрений начал выпуск гранулированного сульфата аммония. В период с 2019 по 2023 годы в развитие Балаковского производственного комплекса в целом компания направила более 28 миллиардов рублей. Объем инвестиций в балаковский комплекс в ближайшие 5 лет превысит 40 миллиардов рублей. В ходе визита в Балаково полпред президента в ПФО также дал старт V Новогоднему турниру по дзюдо на призы ФосАгро в рамках ее ключевого социального проекта "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД). Комаров также ознакомился с образовательным проектом "ФосАгро-школа", который в Балакове реализуется на базе подшефной школы №25. Ученики углубленно изучают точные и естественные науки, поступают в вузы на технические специальности, и по их окончании приходят работать на предприятия ФосАгро.

https://ria.ru/20231213/fosagro-1915473804.html

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Ольга Фомченкова

балаково, фосагро, саратовская область, роман бусаргин, новости компаний - экономика