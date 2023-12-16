Рейтинг@Mail.ru
Стартовал предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:17 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/forum-1916203257.html
Стартовал предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
Стартовал предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2023
Стартовал предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
Форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" начал работу в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо", сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:17
2023-12-16T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916201302_0:62:1170:720_1920x0_80_0_0_364a5be3c2b5a7808434bcd9ccad44ad.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" начал работу в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В рамках форума пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, ярмарка-выставка, где представлена новогодняя продукция подмосковных компаний, и концертная программа. "Первый день форума собрал порядка 2 тысяч гостей. Конечно, в первую очередь, это предприниматели, для которых форум стал площадкой для деловых коммуникаций. Отличительной чертой форума является ярмарка-выставка, где бизнес Московской области представил свою новогоднюю продукцию. Всего ее участниками стали более 40 компаний", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. В первый день форума его участники обсудили направления работы на 2024 год, узнали о создании личного бренда и работе с нейросетями, побывали на мастер-классе по контактному жонглированию. Посетители второго дня форума 16 декабря узнают, как определить уникальность своего продукта, изучат основные принципы тайм-менеджмента и многое другое. Ярмарка-выставка будет работать до завершения форума. Участие в форуме бесплатное. Форум организован региональным Мининвестом и центром "Мой бизнес" Подмосковья.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916201302_65:0:1106:781_1920x0_80_0_0_3b847dd940add6fcd605e24050b50b83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Стартовал предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья

© Мининвест Подмосковья/TelegramПредновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
Предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
© Мининвест Подмосковья/Telegram
Предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" начал работу в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках форума пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, ярмарка-выставка, где представлена новогодняя продукция подмосковных компаний, и концертная программа.
© Мининвест Подмосковья/TelegramПредновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
Предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
© Мининвест Подмосковья/Telegram
Предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
"Первый день форума собрал порядка 2 тысяч гостей. Конечно, в первую очередь, это предприниматели, для которых форум стал площадкой для деловых коммуникаций. Отличительной чертой форума является ярмарка-выставка, где бизнес Московской области представил свою новогоднюю продукцию. Всего ее участниками стали более 40 компаний", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
В первый день форума его участники обсудили направления работы на 2024 год, узнали о создании личного бренда и работе с нейросетями, побывали на мастер-классе по контактному жонглированию. Посетители второго дня форума 16 декабря узнают, как определить уникальность своего продукта, изучат основные принципы тайм-менеджмента и многое другое.
Ярмарка-выставка будет работать до завершения форума. Участие в форуме бесплатное.
Форум организован региональным Мининвестом и центром "Мой бизнес" Подмосковья.
© Мининвест Подмосковья/TelegramПредновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
Предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
© Мининвест Подмосковья/Telegram
Предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала