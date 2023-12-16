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Стартовал предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
Стартовал предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья - РИА Новости, 16.12.2023
Стартовал предновогодний форум для предпринимателей Подмосковья
Форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" начал работу в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо", сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:17
2023-12-16T15:17
2023-12-16T15:17
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" начал работу в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В рамках форума пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, ярмарка-выставка, где представлена новогодняя продукция подмосковных компаний, и концертная программа. "Первый день форума собрал порядка 2 тысяч гостей. Конечно, в первую очередь, это предприниматели, для которых форум стал площадкой для деловых коммуникаций. Отличительной чертой форума является ярмарка-выставка, где бизнес Московской области представил свою новогоднюю продукцию. Всего ее участниками стали более 40 компаний", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. В первый день форума его участники обсудили направления работы на 2024 год, узнали о создании личного бренда и работе с нейросетями, побывали на мастер-классе по контактному жонглированию. Посетители второго дня форума 16 декабря узнают, как определить уникальность своего продукта, изучат основные принципы тайм-менеджмента и многое другое. Ярмарка-выставка будет работать до завершения форума. Участие в форуме бесплатное. Форум организован региональным Мининвестом и центром "Мой бизнес" Подмосковья.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Елка "100% Подмосковье" начал работу в московском гастроквартале "Три вокзала. Депо", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В рамках форума пройдут панельные дискуссии, мастер-классы, ярмарка-выставка, где представлена новогодняя продукция подмосковных компаний, и концертная программа.
"Первый день форума собрал порядка 2 тысяч гостей. Конечно, в первую очередь, это предприниматели, для которых форум стал площадкой для деловых коммуникаций. Отличительной чертой форума является ярмарка-выставка, где бизнес Московской области представил свою новогоднюю продукцию. Всего ее участниками стали более 40 компаний", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
В первый день форума его участники обсудили направления работы на 2024 год, узнали о создании личного бренда и работе с нейросетями, побывали на мастер-классе по контактному жонглированию. Посетители второго дня форума 16 декабря узнают, как определить уникальность своего продукта, изучат основные принципы тайм-менеджмента и многое другое.
Ярмарка-выставка будет работать до завершения форума. Участие в форуме бесплатное.
Форум организован региональным Мининвестом и центром "Мой бизнес" Подмосковья.