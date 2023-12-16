https://ria.ru/20231216/finlyandiya-1916175023.html

Таможня назвала число людей, пересекших границу с Финляндией за двое суток

Таможня назвала число людей, пересекших границу с Финляндией за двое суток - РИА Новости, 16.12.2023

Таможня назвала число людей, пересекших границу с Финляндией за двое суток

Около 5,5 тысячи человек пересекли границу России и Финляндии с момента открытия пропускных пунктов в Ленинградской области и Карелии с полуночи 14 декабря до... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:59

2023-12-16T11:59

2023-12-16T11:59

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Около 5,5 тысячи человек пересекли границу России и Финляндии с момента открытия пропускных пунктов в Ленинградской области и Карелии с полуночи 14 декабря до их закрытия с 21.00 15 декабря, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). "С момента открытия движения с полуночи 14 декабря через таможенный пост МАПП Торфяновка Выборгской таможни, работающий круглосуточно, проследовало в оба направления 232 грузовых автотранспортных средства (125 – въехало в РФ, выехало – 107), 1615 легковых автомобилей (865 и 750 соответственно), 40 автобусов (16 – въехало в РФ, выехало – 24), 3797 физических лиц (1846 и 1951 соответственно)", - говорится в сообщении. Через пропускной пункт Вяртсиля в Карелии из России выехал один грузовик, 23 въехали в РФ. Также границу пересекли 1138 легковушек (594 – выезд из РФ, 544 -въезд в РФ) и 1712 граждан, в том числе 802 выезжавших. Финляндия в 21.00 мск в пятницу снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией, возобновивших работу пару дней назад, до 14 января. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря, 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231216/finlyandiya-1916166216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, финляндия, ленинградская область