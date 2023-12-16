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МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" - РИА Новости, 16.12.2023
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16:00 16.12.2023 (обновлено: 16:07 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/estoniya-1916209086.html
МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа"
МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" - РИА Новости, 16.12.2023
МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа"
Задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" Аллана Хантсома - цинизм, стремление выслужиться перед своими западными кураторами, заявила в субботу... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T16:00
2023-12-16T16:07
в мире
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" Аллана Хантсома - цинизм, стремление выслужиться перед своими западными кураторами, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства."Подобные злоупотребления эстонской "охранки" являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами", - говорится в сообщении Захаровой."Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной "зачистки" инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Очевидно, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии исключительно в плоскости распространения провокационных инсинуаций в отношении России", - добавила дипломат.Захарова указала, что по имеющимся данным, ему инкриминируются обвинения в "разведывательной деятельности против Эстонии" и "поддержании связей с Россией".
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в мире, эстония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Эстония, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа"

МИД назвал задержание в Эстонии экс--редактора "Спутник Медиа" Хантсома цинизмом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" Аллана Хантсома - цинизм, стремление выслужиться перед своими западными кураторами, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
«
"Подобные злоупотребления эстонской "охранки" являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами", - говорится в сообщении Захаровой.
"Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной "зачистки" инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Очевидно, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии исключительно в плоскости распространения провокационных инсинуаций в отношении России", - добавила дипломат.
Захарова указала, что по имеющимся данным, ему инкриминируются обвинения в "разведывательной деятельности против Эстонии" и "поддержании связей с Россией".
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