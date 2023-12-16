https://ria.ru/20231216/estoniya-1916209086.html

МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа"

МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" - РИА Новости, 16.12.2023

МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа"

Задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" Аллана Хантсома - цинизм, стремление выслужиться перед своими западными кураторами, заявила в субботу... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T16:00

2023-12-16T16:00

2023-12-16T16:07

в мире

эстония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" Аллана Хантсома - цинизм, стремление выслужиться перед своими западными кураторами, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства."Подобные злоупотребления эстонской "охранки" являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами", - говорится в сообщении Захаровой."Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной "зачистки" инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Очевидно, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии исключительно в плоскости распространения провокационных инсинуаций в отношении России", - добавила дипломат.Захарова указала, что по имеющимся данным, ему инкриминируются обвинения в "разведывательной деятельности против Эстонии" и "поддержании связей с Россией".

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)