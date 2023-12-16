МИД прокомментировал задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа"
МИД назвал задержание в Эстонии экс--редактора "Спутник Медиа" Хантсома цинизмом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Задержание в Эстонии бывшего редактора "Спутник Медиа" Аллана Хантсома - цинизм, стремление выслужиться перед своими западными кураторами, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.
«
"Подобные злоупотребления эстонской "охранки" являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами", - говорится в сообщении Захаровой.
"Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной "зачистки" инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Очевидно, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии исключительно в плоскости распространения провокационных инсинуаций в отношении России", - добавила дипломат.
Захарова указала, что по имеющимся данным, ему инкриминируются обвинения в "разведывательной деятельности против Эстонии" и "поддержании связей с Россией".