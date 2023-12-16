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Похороны эмира Кувейта состоятся в воскресенье
Похороны эмира Кувейта состоятся в воскресенье - РИА Новости, 16.12.2023
Похороны эмира Кувейта состоятся в воскресенье
Похороны умершего эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха состоятся в воскресенье, в церемонии примут участие только его родственники, передает... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T15:07
2023-12-16T15:07
2023-12-16T15:33
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кувейт
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КАИР, 16 дек - РИА Новости. Похороны умершего эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха состоятся в воскресенье, в церемонии примут участие только его родственники, передает кувейтское госагентство KUNA со ссылкой на заявление канцелярии эмира.Ранее министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах заявил, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. В стране объявлен 40-дневный траур по умершему эмиру. Правительство Кувейта объявило 83-летнего наследного принца Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром после кончины его старшего брата."Церемония захоронения тела умершего эмира будет ограничена только родственниками Его Величества, она пройдет завтра в мечети Биляля бен Рабаха", - сказал министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах.
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в мире, кувейт
Похороны эмира Кувейта состоятся в воскресенье
KUNA: похороны эмира Кувейта Навафа ас-Сабаха состоятся в воскресенье