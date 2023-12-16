Эксперт назвал переговоры по Украине и Молдавии иллюзией евроинтеграции
Шорников: переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС представляются иллюзией
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Объявление о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе представляет собой иллюзию евроинтеграции, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
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"Решение Европейского Совета начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой и Украиной удивило многих. Прежде всего, наверное, самих европейцев. До сих пор Евросоюз не спешил открывать свои объятия новобранцам и терроризировал претендентов на членство многолетними испытаниями на соответствие копенгагенским критериям и прочим евростандартам", - сказал Шорников.
Он отметил, что в прошлые годы вступлению в ЕС предшествовало обязательное вступление данного государства в НАТО.
"А тут воюющая страна в одном пакете со страной с неурегулированным замороженным конфликтом, на территории которой к тому же присутствуют российские войска, вдруг приглашены к переговорам о вступлении в ЕС прежде всех других кандидатов, дожидающихся своей очереди не первое десятилетие", - заметил собеседник агентства.
По его мнению, происходит что-то нелогичное или Евросоюз решил поступиться собственными принципами и собственной безопасностью.
"На наш взгляд, это решение было продиктовано из-за океана. В Киеве и в Кишиневе у власти находятся американские протеже, дела которых сейчас крайне плохи. Зеленский терпит неудачи на фронте, а (президент Молдавии Майя - ред.) Санду утратила доверие собственного населения. Поддержать их Вашингтон решил за счет своих европейских вассалов", - предположил эксперт.
"На самом деле Брюсселю такая поддержка не стоит ровным счетом ничего. Переговоры будут идти несколько лет. За эти годы украинский кризис будет завершен, причем и в Брюсселе, и в Вашингтоне, кажется, хорошо понимают в чью пользу. А потому беспокоится о том, что в ЕС придется принимать страны, которых там не ждут, им не приходится. Однако это ничего не стоящее решение может принести вполне реальный эффект: еще на несколько недель, а может и месяцев они сохранят иллюзию евроинтеграции у части населения, а значит продлят агонию режимов-банкротов", - подчеркнул Шорников.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.