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При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 16.12.2023 (обновлено: 12:11 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/donetsk-1916173844.html
При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции
При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции - РИА Новости, 16.12.2023
При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции
Ночной обстрел Донецка пришелся по заправочной станции, был тяжело ранен ее сотрудник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:48
2023-12-16T12:11
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Ночной обстрел Донецка пришелся по заправочной станции, был тяжело ранен ее сотрудник, передает корреспондент РИА Новости. Здание автомобильной заправочной станции получило повреждения, уничтожена одна цистерна с топливом. Стоит отметить, что АЗС находится в тыловом районе города и предназначена для заправки гражданского транспорта. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные 12 раз обстреляли территорию республики, трое мирных жителя ранено. Повреждено два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции

При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник гражданской заправочной станции

© РИА Новости Последствия обстрела заправочной станции в Донецке. 16 декабря 2023
Последствия обстрела заправочной станции в Донецке. 16 декабря 2023
© РИА Новости
Последствия обстрела заправочной станции в Донецке. 16 декабря 2023
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Ночной обстрел Донецка пришелся по заправочной станции, был тяжело ранен ее сотрудник, передает корреспондент РИА Новости.
Здание автомобильной заправочной станции получило повреждения, уничтожена одна цистерна с топливом. Стоит отметить, что АЗС находится в тыловом районе города и предназначена для заправки гражданского транспорта.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные 12 раз обстреляли территорию республики, трое мирных жителя ранено. Повреждено два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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