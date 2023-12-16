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При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции
При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции - РИА Новости, 16.12.2023
При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции
Ночной обстрел Донецка пришелся по заправочной станции, был тяжело ранен ее сотрудник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:48
2023-12-16T11:48
2023-12-16T12:11
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Ночной обстрел Донецка пришелся по заправочной станции, был тяжело ранен ее сотрудник, передает корреспондент РИА Новости. Здание автомобильной заправочной станции получило повреждения, уничтожена одна цистерна с топливом. Стоит отметить, что АЗС находится в тыловом районе города и предназначена для заправки гражданского транспорта. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные 12 раз обстреляли территорию республики, трое мирных жителя ранено. Повреждено два жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник заправочной станции
При обстреле Донецка был тяжело ранен сотрудник гражданской заправочной станции