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Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной - РИА Новости, 16.12.2023
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08:58 16.12.2023 (обновлено: 10:05 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/dolg-1916158028.html
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной - РИА Новости, 16.12.2023
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T08:58
2023-12-16T10:05
экономика
россия
индия
франция
всемирный банк
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Так, в прошлом году у России было лишь три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность оказалась перед Индией: за год она выросла на четверть, до 777 миллионов долларов. Причем Индия впервые предоставила Москве кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года. В 2021-м объем долга увеличился в 3,2 раза. Долг перед двумя другими странами продолжал сокращаться: перед Южной Кореей — на 25 процентов, до 209,8 миллиона долларов (минимум с 1992 года), перед Францией — в 1,8 раза, до 177,8 миллиона долларов. Примерно 21 процент российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. За прошлый год эта доля сократилась на 32 процента, до 67,9 миллиарда долларов. Основная же часть долговых обязательств — 82 процента — приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами. За прошлый год этот долг сократился на 17 процентов, до 307 миллиардов долларов. В целом весь внешний долг России в 2022 году составил 376,1 миллиарда долларов, уменьшившись на 20 процентов. Темпы снижения стали рекордными за всю современную историю — до этого максимум фиксировался в 2000 году на уровне 18,5 процента.
https://ria.ru/20231214/dolg-1915766165.html
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экономика, россия, индия, франция, всемирный банк
Экономика, Россия, Индия, Франция, Всемирный банк
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед Индией

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Так, в прошлом году у России было лишь три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность оказалась перед Индией: за год она выросла на четверть, до 777 миллионов долларов. Причем Индия впервые предоставила Москве кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года. В 2021-м объем долга увеличился в 3,2 раза.
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Долг перед двумя другими странами продолжал сокращаться: перед Южной Кореей — на 25 процентов, до 209,8 миллиона долларов (минимум с 1992 года), перед Францией — в 1,8 раза, до 177,8 миллиона долларов.
Примерно 21 процент российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. За прошлый год эта доля сократилась на 32 процента, до 67,9 миллиарда долларов. Основная же часть долговых обязательств — 82 процента — приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами. За прошлый год этот долг сократился на 17 процентов, до 307 миллиардов долларов.
В целом весь внешний долг России в 2022 году составил 376,1 миллиарда долларов, уменьшившись на 20 процентов. Темпы снижения стали рекордными за всю современную историю — до этого максимум фиксировался в 2000 году на уровне 18,5 процента.
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