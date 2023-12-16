https://ria.ru/20231216/dolg-1916158028.html

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной - РИА Новости, 16.12.2023

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной

Единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:58

2023-12-16T08:58

2023-12-16T10:05

экономика

россия

индия

франция

всемирный банк

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России выросла задолженность, стала Индия, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка. Так, в прошлом году у России было лишь три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самая большая задолженность оказалась перед Индией: за год она выросла на четверть, до 777 миллионов долларов. Причем Индия впервые предоставила Москве кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года. В 2021-м объем долга увеличился в 3,2 раза. Долг перед двумя другими странами продолжал сокращаться: перед Южной Кореей — на 25 процентов, до 209,8 миллиона долларов (минимум с 1992 года), перед Францией — в 1,8 раза, до 177,8 миллиона долларов. Примерно 21 процент российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. За прошлый год эта доля сократилась на 32 процента, до 67,9 миллиарда долларов. Основная же часть долговых обязательств — 82 процента — приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами. За прошлый год этот долг сократился на 17 процентов, до 307 миллиардов долларов. В целом весь внешний долг России в 2022 году составил 376,1 миллиарда долларов, уменьшившись на 20 процентов. Темпы снижения стали рекордными за всю современную историю — до этого максимум фиксировался в 2000 году на уровне 18,5 процента.

https://ria.ru/20231214/dolg-1915766165.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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индия

франция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индия, франция, всемирный банк